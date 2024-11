Olifantje Nagarr (1) plotseling overleden in dierentuin WILDLANDS

Groot verdriet in dierentuin WILDLANDS in Emmen. Daar is zaterdagmiddag olifantenkalf Nagarr op bijna 2-jarige leeftijd overleden. Het olifantje had vermoedelijk een bacteriële infectie. Dat meldt de dierentuin op haar website.

Om erachter te komen wat de doodsoorzaak is, is het overleden stiertje voor onderzoek naar Universiteit Utrecht faculteit Diergeneeskunde gebracht. Daar bleek dat er sterke aanwijzingen waren voor een bacteriële infectie van de darmen. Verder onderzoek moet dat bevestigen.

Bovenstaande beelden zijn beelden van de bevalling van Nagarr. Op de beelden is goed te zien hoe belangrijk de rest van de kudde is tijdens een bevalling. Zo hielpen de tantes van Nagarr met het beschermen van de kwetsbare moeder.

Sinds vrijdagavond liet Nagarr al trager gedrag zien dan normaal. Zaterdagmiddag liet de jonge olifant duidelijk merken dat hij buikpijn had, waarna hij medicijnen kreeg. Vrij snel daarna is het olifantje helaas overleden. Ondanks dat de dierverzorgers snel in de gaten hadden dat het mis was en ondanks hulp van de dierenarts was het verloop van de ziekte razendsnel. Hulp heeft daarom niet mogen baten, aldus de dierentuin.

Verdriet

"De hele familiegroep van olifanten – waaronder de moeder, twee tantes en een andere jonge stier – is tijdens het hele proces niet van zijn zijde geweken. Zij hebben allemaal gedurende de avond en nacht afscheid van hem kunnen nemen, voordat het overleden olifantje voor autopsie naar Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht is gebracht", schrijft WILDLANDS.

Het kalf werd op 30 januari 2023 geboren in WILDLANDS, als eerste en enige jong van de 17-jarige moeder. De dood van Nagarr heeft veel impact op de olifantenkudde en het team van verzorgers. De familiegroep is vlak na zijn dood wat onrustig en dat zal de komende dagen waarschijnlijk nog aanhouden, schrijft de dierentuin.

Nog een jonge olifant overleden

Begin november overleed ook al een jong olifantje. Toen kwam Bumi (3) uit Ouwehands Dierenpark in Rhenen om het leven. Waaraan het jonge olifantje is overleden, is nog niet duidelijk.