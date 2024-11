Olifant Bumi (3) plotseling overleden in Ouwehands Dierenpark Rhenen

Het Afrikaanse olifantje Bumi (3) is maandagavond plotseling overleden. Dat meldt Ouwehands Dierenpark in Rhenen dinsdag. Waaraan het jonge olifantje is overleden, is nog niet duidelijk.

In 2021 werden er rond de feestdagen kerstbomen in het olifantenverblijf gegooid. Bumi speelde tijdens de kerst graag met de bomen. Hoe dat ging, zie je hierboven.

"Met pijn in het hart nemen we vandaag afscheid van het dier," valt te lezen in een bericht van de dierentuin. De groep olifanten heeft ook al kunnen rouwen om het verlies van Bumi, laat de dierentuin verder weten. "Het is verschrikkelijk om de jonge olifant zo plotseling te verliezen."

De doodsoorzaak is nog niet bekend; sectie zal dat moeten uitwijzen. De resultaten uit dit onderzoek verwachten we binnen ongeveer een week.