Nederlander die spelend buurmeisje (11) in Frankrijk doodschoot overleden in cel

De Nederlandse man (71) die vorig jaar zijn 11-jarige buurmeisje in het Franse Saint-Herbot heeft doodgeschoten, is overleden in zijn cel. Het is niet bekend waaraan. Hij overleed afgelopen vrijdag, de autoriteiten hebben zijn dood woensdag pas wereldkundig gemaakt.

Op zaterdag 10 juni 2023 waren de kinderen van het Britse gezin dat woonachtig was in het Franse gehucht aan het schommelen in de achtertuin. Op dat moment schoot de Nederlander meerdere keren door de heg. Het 11-jarige meisje kwam daarbij om het leven, haar ouders raakten gewond. De vader van het gezin verkeerde na het incident in levensgevaar, de moeder was lichtgewond. Hun andere dochter van 8 wist naar de buren te vluchten en raakte niet gewond maar wel in shock.

Kluizenaar

Na de schietpartij trok de Nederlander zich met zijn vrouw terug in huis en bleef daar totdat de politie hem even later kon arresteren. Later kwam naar buiten dat de twee families met elkaar in de clinch lagen over grond, een conflict waarbij de gemeente al meerdere keren had ingegrepen. Het Britse gezin was geliefd in het dorp, de Nederlander werd door bewoners omschreven als een kluizenaar.

De man werd verdacht van moord op het meisje en poging tot moord op haar ouders. Door zijn overlijden komt er nu geen rechtszaak. Zijn echtgenote, een 72-jarige Belgische, moet wel voor de rechter verschijnen omdat zij het wapen waarmee de man schoot zou hebben willen verbergen.

Het Nederlandse echtpaar woonde op het moment van de schietpartij drie jaar in het Franse dorp. Het Britse gezin al vijf jaar.

Hart van Nederland/ANP