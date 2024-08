Ex-tbs'er Mark B. (56) bekent doden van vrouw in Groningen

De 56-jarige Mark B. die verdacht wordt van het doden van een vrouw uit Groningen heeft bekend dat hij haar om het leven heeft gebracht. Dat meldt het Openbaar Ministerie vrijdag.

Het lichaam van de 58-jarige vrouw werd dinsdagochtend onder verdachte omstandigheden gevonden in een woning aan het Linnaeusplein in Groningen.

Het slachtoffer en de verdachte waren bekenden van elkaar. B. werd eerder veroordeeld tot vier jaar cel en een tbs-maatregel voor het doden van een man in Alkmaar in 1993. Die maatregel werd in 2019 beëindigd.

Opgepakt na klopjacht

Mark B. werd op dinsdag aangehouden in de omgeving van het Drentse Vries. Dat gebeurde na een zoekactie waarbij de politie speurhonden en helikopters inzette. Ook deelde de politie gegevens van de man online. B. blijft twee weken langer in de cel. Een rechter-commissaris heeft zijn voorarrest vrijdag verlengd.

ANP