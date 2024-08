Getuige aanhouding ex-tbs'er Mark B. na klopjacht: 'Hij verzette zich niet'

De aanhouding van Mark B. in het Drentse Vries dinsdagavond is niet onopgemerkt gebleven. Meerdere mensen zagen hoe de 56-jarige ex-tbs'er in de boeien werd geslagen. Volgens getuigen gaf hij zich gelijk over.

"Ik zag de politie naar een man op een scooter rijden. De politie pakte tasers erbij om de man van de scooter te krijgen. Hij stapte af en ging zitten op zijn knieën, want dat werd hem gevraagd. Daarna is zijn rugzak gecontroleerd en is hij in de auto gezet," zag getuige Lieve Vanderheyden. "Hij werkte gewoon mee en toonde geen verzet. Het ging soepel."

Dode vrouw

B. is aangehouden in verband met de dood van een 58-jarige vrouw uit Groningen. Ze werd dinsdag gevonden in haar appartement aan het Linnaeusplein in Groningen. Een grootschalige zoekactie in Vries leidde al snel tot de arrestatie van B.

Een andere getuige zegt dat hij meteen wist wat er aan de hand was toen hij de verdachte zag liggen. "De hele dag hing er al een politiehelikopter in de lucht. Ik wist dat ze aan het zoeken waren naar iemand. Als je dat dan ziet gebeuren, dan weet je het wel", zegt hij tegen Hart van Nederland. "Ik vind het in en in triest."

B. werd in 1993 hij veroordeeld voor doodslag op een 60-jarige man in Alkmaar, waarvoor hij een gevangenisstraf van vier jaar en tbs kreeg opgelegd.