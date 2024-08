Mark B. (56), opgepakt in zaak dode vrouw in Groningen, blijkt ex-tbs'er met gewelddadig verleden

De 56-jarige Mark B., die dinsdagavond in het Drentse Vries werd aangehouden in verband met de dood van een 58-jarige vrouw uit Groningen, blijkt een ex-tbs'er te zijn met een gewelddadig verleden. In 1993 werd B. veroordeeld voor doodslag op een 60-jarige man in Alkmaar, waarvoor hij een gevangenisstraf van vier jaar en tbs kreeg opgelegd, meldt het Dagblad van het Noorden.

Het Openbaar Ministerie bevestigt dat Mark B. eerder is veroordeeld voor ernstige strafbare feiten, waaronder een levensdelict. B. had zijn slachtoffer, die hem onderdak had geboden vanwege een huurschuld, meerdere malen met een mes gestoken. Dat gebeurde nadat het slachtoffer seksuele toenadering zou hebben gezocht.

In de rechtbank verklaarde B. dat hij in paniek was geraakt toen de man hem naakt in de slaapkamer omarmde. Destijds werd al gewaarschuwd voor een groot risico op herhaling vanwege zijn psychische toestand en drugsverslaving.

Na jaren van behandeling in de Van Mesdagkliniek in Groningen bleef B. regelmatig terugvallen, wat leidde tot meerdere verlengingen van zijn tbs-maatregel. Nog in 2018 werd zijn tbs met een jaar verlengd omdat het risico op het plegen van ernstige misdrijven te groot werd geacht. Desondanks werd de tbs-maatregel uiteindelijk in 2019 beëindigd door de rechtbank in Alkmaar, waardoor hij opnieuw vrij kwam.

Grootschalige zoekactie

Dinsdagmorgen trof de politie het lichaam van de 58-jarige vrouw aan in haar appartement aan het Linnaeusplein in Groningen. De politie meldde al snel dat de vrouw onder verdachte omstandigheden was omgekomen.

Een grootschalige zoekactie in Vries, waarbij de politie ook speurhonden en helikopters inzette, leidde al snel tot de arrestatie van Mark B. Later op de dag deelde de politie een opsporingsbericht met zijn foto en volledige naam om hem zo snel mogelijk te vinden. Dinsdagavond is hij opgepakt in de omgeving van de zoekactie.

Onderzoek in volle gang

Mark B. zit momenteel in volledige beperkingen, wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Het onderzoek naar zijn betrokkenheid bij de dood van de vrouw is in volle gang. De politie heeft bevestigd dat het slachtoffer en B. elkaar kenden, maar verdere details over hun relatie of het mogelijke motief zijn nog niet vrijgegeven.