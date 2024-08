Zoektocht naar Mark Boon (56), mogelijk betrokken bij dood vrouw in Groningse woning

De politie is dringend op zoek naar de 56-jarige Mark Boon uit Groningen. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een vrouw die dinsdagochtend onder verdachte omstandigheden werd gevonden in een woning aan het Linnaeusplein. Volgens de politie kenden Boon en het slachtoffer elkaar.

Dinsdagochtend trof de politie een overleden vrouw aan in een woning aan het Linnaeusplein in Groningen. De omstandigheden rondom haar dood waren verdacht en de politie startte direct een onderzoek. Hierbij kwam de naam van Mark Boon naar voren als mogelijke betrokkene. De politie zoekt nu naar hem om meer duidelijkheid te krijgen over de dood van de vrouw.

Signalement

Boon is ongeveer 1,80 meter lang, heeft een slank en gespierd postuur, is kaal en heeft blauwe ogen. Opvallend is een tatoeage van een pijl in zijn nek.

Hij werd voor het laatst gezien op dinsdagochtend om 07:20 uur bij een pinautomaat aan de Oosterhamrikkade in Groningen, waar hij een blauw t-shirt met lichte opdruk, een donkere lange broek en witte schoenen droeg.

Beeld: Politie

Hij vertrok toen op een scooter, die later in de omgeving van Vries, Drenthe, werd gevonden. Het is onduidelijk hoe hij zich nu verplaatst.

Zoekactie in Vries

In de omgeving van Vries, zo'n twintig kilometer van Groningen, heeft de politie dinsdag uitgebreid gezocht naar Boon, onder andere met speurhonden en helikopters, maar zonder resultaat.

De politie roept iedereen op die Boon herkent of ziet, om hem niet zelf te benaderen maar direct 112 te bellen. Heeft u andere informatie over zijn verblijfplaats? Bel dan de opsporingstiplijn op 0800-6070 of Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.

Femicide Afgelopen 1,5 jaar is er veel aandacht gekomen voor femicide, zoals vrouwenmoord ook wel heet. Die aandacht is hard nodig. Uit statistieken blijkt dat in Nederland elke 8 dagen een vrouw wordt vermoord, 6 van de 10 keer is de vermoedelijke dader een (ex-) partner. Duidelijk is dat vrouwenmoord niet toebehoort aan een specifieke laag van de bevolking of een bepaalde leeftijd. Het kan iedere vrouw overkomen.

