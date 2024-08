Overleden vrouw gevonden in Groningse woning: 'Verdachte omstandigheden'

De politie onderzoekt de omstandigheden waaronder een vrouw in Groningen is overleden. Er wordt forensisch onderzoek gedaan in de woning waar de vrouw werd gevonden en er is buurtonderzoek gaande.

De vrouw werd dinsdagochtend rond 10.30 uur aangetroffen in een woning aan het Linnaeusplein in het oosten van de stad. Zij was toen al overleden. Volgens de politie is de vrouw "onder verdachte omstandigheden" gevonden.

Zoekactie in Drenthe

Ondertussen is in het Drentse Vries een grootschalige zoekactie aan de gang. Onder meer een arrestatieteam en twee politiehelikopters zijn aanwezig in het gebied rond de Eswal. Dit in verband met het overlijden van de vrouw.

Bekijk de beelden van de zoekactie in Vries in de video boven dit artikel.

Hart van Nederland/ANP