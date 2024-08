Dode in park Beverwijk door misdrijf om het leven gekomen

De dode man die ruim een week geleden werd gevonden in een park in Beverwijk, is door een misdrijf om het leven gekomen. Dat meldt de politie. Een woordvoerder laat weten dat er momenteel niet meer informatie gedeeld kan worden.

Volgens de politie is nog veel onduidelijk in het onderzoek naar het overlijden van de 57-jarige man uit Beverwijk. Die werd in de ochtend van 1 augustus dood aangetroffen in park Scheybeeck.

Mogelijke getuige

De politie is nog op zoek naar een mogelijke getuige, die rond dezelfde tijd in het park is gezien als dat het lichaam werd aangetroffen. "We hopen dat deze man zich meldt", zegt de woordvoerder.

Eerder werd gezocht naar de eigenaren van twee fietsen die in de buurt stonden. Die mensen hebben zich inmiddels gemeld. De woordvoerder kan verder geen mededelingen daarover doen.

ANP