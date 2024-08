Lichaam gevonden in Nederrijn bij Arnhem

In de Nederrijn bij Arnhem is woensdag een lichaam gevonden. De politie doet onderzoek naar de identiteit van de persoon en naar de toedracht van het overlijden.

Dinsdagavond raakte in de Gelderse rivier een zwemmer vermist. Volgens lokale media zou het gaan om een asielzoeker. Of het gevonden lichaam van de vermiste zwemmer is, is nog niet duidelijk.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP