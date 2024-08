Politie sluit park Beverwijk af na vondst lichaam

Donderdagochtend is in de Scheybeeck Garden langs de Velserweg in Beverwijk een stoffelijk overschot aangetroffen. De politie heeft direct de omgeving ruim afgezet en is een onderzoek gestart. Agenten bewaken de ingangen van en naar het park, niemand mag het park in.

De politie is volop bezig met onderzoek naar de identiteit van de man en de doodsoorzaak. De brandweer is ook aanwezig ter assistentie.

Een woordvoerder van de politie laat aan Hart van Nederland weten dat verdere informatie nog niet gegeven kan worden. Alleen dat het lichaam rond 07.00 uur werd gevonden door een voorbijganger die zijn hond uitliet in het park.