Vrouw (74) komt onder eigen achteruitrollende auto terecht en overlijdt

De vrouw die zondagmiddag in het Noord-Brabantse Deurne is overleden doordat zij onder een geparkeerde auto terechtkwam, is 74 jaar oud. De vrouw parkeerde haar auto bij thuiskomst op haar oprit en is kort daarna onder de achteruitrollende auto terechtgekomen, meldt de politie.

Volgens de politie gaat het dus om een noodlottig ongeval. "We wensen de nabestaanden veel sterkte."

Het incident gebeurde op de Deltasingel.