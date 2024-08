Man na zoektocht aangehouden om dood 58-jarige vrouw in Groningen

De politie heeft een 56-jarige man uit Groningen aangehouden in verband met mogelijke betrokkenheid bij de dood van een 58-jarige vrouw uit Groningen. Hij is in de buurt van Vries in Drenthe aangetroffen.

De vrouw werd dinsdagochtend onder verdachte omstandigheden gevonden in een woning aan het Linnaeusplein in Groningen.

Bekende van slachtoffer

Na de vondst van de vrouw kwam de naam van van de aangehouden man naar voren als mogelijke betrokkene. De politie zocht direct naar hem om meer duidelijkheid te krijgen over de dood van de vrouw. Volgens de politie kenden de man en het slachtoffer elkaar.

Grote zoekactie

Hij werd voor het laatst gezien op dinsdagochtend om 07:20 uur bij een pinautomaat aan de Oosterhamrikkade in Groningen. De man kon worden opgepakt na een grote zoekactie van de politie. Eerder op deze site werden ook de foto en naam van de man vertoond. Die deelde de politie op hun site en socialemediakanalen om de man zo snel mogelijk te vinden.

Er werd naar de man gezocht in de omgeving van het Drentse Vries met speurhonden en helikopters. Daar is hij dinsdagavond aangetroffen.