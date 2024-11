Dit is wat we nu weten over de stoeptegelaanvallen in Nederland en Frankrijk

De politie houdt er rekening mee dat de man die op 5 november een stoeptegel op het hoofd van een slapende dakloze man gooide in Rotterdam ook betrokken was bij de dood van een man in Lyon. In de Franse stad werd maandag een dakloze met een grote steen om het leven gebracht. Hieronder een overzicht van wat we tot nu toe weten over de aanval(len).

In de vroege ochtend van 5 november wordt de 37-jarige dakloze Benjamin ’s nachts aangevallen terwijl hij ligt te slapen bij het Maritiem Museum in Rotterdam. Een onbekende dader laat een zware stoeptegel op zijn hoofd vallen. Zo'n 2 uur later wordt de zwaargewonde Benjamin pas opgemerkt door een beveiliger. Hij verkeert in levensgevaar en wordt sindsdien kunstmatig in coma gehouden. De aanval in Rotterdam is vastgelegd door een beveiligingscamera.

De dader vlucht vervolgens via het station in Breda. Later wordt hij nog gezien in een internationale trein richting Antwerpen en Brussel. De Nederlandse politie gaf destijds al aan dat de verdachte mogelijk naar het zuiden van Europa reisde. De politie beschouwt het incident als een poging tot moord en roept getuigen dringend op om informatie te delen.

Voor de vrienden en familie van Benjamin is de situatie loodzwaar. Dana Stofbergen, een goede vriendin, beschrijft de aanval als "onmenselijk". Ze benadrukt hoe zorgzaam en vriendelijk Benjamin is, ondanks dat hij door omstandigheden op straat belandde. "Dit verdient niemand. Benjamin in het bijzonder al helemaal niet. Hij is een hele lieve zorgzame jongen. Hij heeft hier en daar alleen wat problemen, maar daar werkt hij keihard aan. Maar dan gebeurt er dit", aldus Dana, die hoopt dat de dader snel wordt opgepakt.

Intussen is er een inzamelingsactie gestart door Benjamins zus om hem na zijn herstel een betere toekomst te bieden. Tot nu toe is er al ruim 26.000 euro opgehaald.

Onrust en angst onder daklozen in Rotterdam

De aanval heeft ook diepe indruk gemaakt op de daklozen van Rotterdam. Bij de Pauluskerk, waar veel daklozen hulp zoeken, merkt prediker en directeur Martijn van Leerdam dat de angst groot is. "Wij horen veel van mensen die op straat slapen 's nachts dat ze zich onveilig voelen, dat ze bang zijn dat hun spullen worden gestolen of dat ze in elkaar worden geslagen", vertelt hij. "Maar dit is gewoon een regelrechte poging tot moord en dat is een schok voor iedereen die dakloos is en voor iedereen die daar dichtbij zit."

Vergelijkbare aanval in Lyon

Afgelopen maandagochtend wordt in de Franse stad Lyon een dakloze man dood aangetroffen, zijn gezicht bedekt met bloed. Nabij het slachtoffer, die van Moldavische afkomst zou zijn, wordt een bebloed betonblok gevonden. De aanval heeft de aandacht van de Franse en Nederlandse politie, omdat het voorval sterke gelijkenissen vertoont met de aanval op Benjamin in Rotterdam. De Franse autoriteiten melden dat ook dit incident deels is vastgelegd door bewakingscamera’s.

De politie houdt er rekening mee dat de man die op 5 november een stoeptegel op het hoofd van een slapende dakloze man gooide in Rotterdam ook betrokken was bij de dood van een man in Lyon. Volgens de politie reist de man vaak op en neer per trein. Zo werd hij op 4 november gefilmd op het station in Mechelen en kwam rond 18.00 uur aan in Rotterdam.

De politie heeft inmiddels tientallen tips ontvangen over de dader, maar nog altijd ontbreekt elk spoor van hem. Ze sluiten niet uit dat de verdachte zich bevindt in België of inmiddels terug is in Nederland.

Hart van Nederland/ANP