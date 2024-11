Opgepakte man Toulon ook verdacht van gooien steen op dakloze Benjamin

De 32-jarige man die dinsdagavond werd aangehouden in Frankrijk wordt in Nederland verdacht van het gooien van een steen op de 37-jarige dakloze Benjamin in Rotterdam. Dat meldt de politie.

De man uit Kameroen wordt volgens de politie ook verdacht van betrokkenheid bij een dodelijk incident in het Franse Lyon en bij drie pogingen tot moord in Évry, Straatsburg en Dijon. Hij werd op het station van Toulon aangehouden nadat hij in een trein een vrouw had aangevallen, meldt de politie.

Benjamins zus Amy Boekhoudt vertelde eerder aan Hart van Nederland dat ze in shock was toen ze op camerabeelden zag wat er was gebeurd. Haar verhaal zie je in de video bovenaan.

Grote steen

De aanval in Rotterdam was in de nacht van vorige week maandag op dinsdag bij het Maritiem Museum. De verdachte gooide toen een grote steen op het hoofd van een dakloze man terwijl die lag te slapen. Die raakte daardoor zwaargewond. Dinsdag werd bekend dat de verdachte mogelijk ook betrokken is bij de dood van een dakloze man in de Franse stad Lyon, die werd maandag om het leven gebracht met een zware steen.

Opsporingsbericht verwijderd

De politie had op zijn website de afgelopen dagen prominent een opsporingsbericht staan met de foto van de verdachte. Dat bericht is inmiddels verwijderd. De afgelopen week kreeg de politie tientallen tips over de zaak, onder meer nadat beelden van het gooien van de steen naar de dakloze werden getoond bij Opsporing Verzocht.

Na zijn actie werd de verdachte ook nog in Breda gezien, daarna nam hij een internationale trein in de richting van Antwerpen en Brussel.

Crowdfundingsactie

Een crowdfundingsactie voor Benjamin heeft inmiddels bijna 30.000 euro opgeleverd. Vrienden en familieleden zeggen met de actie alles te willen doen "om ervoor te zorgen dat hij, als hij ontwaakt, de beste zorg krijgt en nooit meer noodgedwongen op straat hoeft te slapen".

Hart van Nederland/ANP