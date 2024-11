Streefbedrag voor mishandelde Benjamin gehaald: 'Onwerkelijk in zo'n korte tijd'

De crowdfundingsactie voor de mishandelde dakloze Benjamin heeft al meer dan 20.000 euro opgeleverd. Een onbekende man gooide begin deze week in Rotterdam een stoeptegel op het hoofd van het slapende 37-jarige slachtoffer, waardoor hij zwaargewond raakte en nu in coma in het ziekenhuis ligt.

Benjamin verkeert in kritieke toestand, vertelde zijn zus Amy Boekhoudt eerder aan Hart van Nederland (zie bovenstaande video). Ze vindt het nu "heel erg mooi om te zien" dat het streefbedrag is gehaald. "Het is onwerkelijk in zo'n korte tijd. Zaterdagochtend hebben we het erop gezet, en nu is het al gehaald", zegt ze.

Amy vroeg zich van te voren af of het streefbedrag van 20.000 euro überhaupt wel zou worden gehaald. "Dat het zo snel binnen is, is heel bijzonder. Ik ben iedereen dankbaar voor de donaties." Vrienden en familie van Benjamin willen ervoor zorgen dat hij de beste zorg krijgt als hij ontwaakt uit zijn coma.

Als er donaties overblijven, schenkt de familie een bedrag aan een daklozenstichting om anderen in een kwetsbare situatie te steunen.

Poging tot moord

Het geweldsincident vond plaats rond 04.00 uur bij het Maritiem Museum aan de Leuvehaven. Na de aanval, die de politie onderzoekt als poging tot moord, is de dader met een internationale trein richting de Belgische steden Antwerpen en Brussel vertrokken. De Belgische politie is ingeschakeld en ook de Nederlandse politie heeft beelden van de verdachte vrijgegeven.

ANP