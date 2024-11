Familie en vrienden leven mee met mishandelde dakloze Benjamin (37): 'Dit verdiende hij al helemaal niet'

De familie en vrienden van de dakloze Benjamin maken zich zorgen om de 37-jarige man. Een onbekende man mishandelde hem dinsdagochtend met een stoeptegel bij de Leuvehaven in Rotterdam en Benjamin ligt nu in een kunstmatige coma. Het onderzoek loopt nog en de politie is nog steeds druk op zoek naar de verdachte.

Goede vriendin Dana Stofbergen heeft er geen woorden voor. Zij snapt niet hoe iemand zoiets kan doen. "Het is onmenselijk. Dit verdient niemand. Benjamin in het bijzonder al helemaal niet. Hij is een hele lieve zorgzame jongen. Hij heeft hier en daar alleen wat problemen, maar daar werkt hij keihard aan. Maar dan gebeurt er dit", vertelt ze tegen Hart van Nederland.

Hulpeloos

De stiefbroer van Benjamin laat aan Hart van Nederland weten dat hij de laatste 10 maanden in een opvang zat voor mensen met een beperking. 24 oktober is hij daar weggegaan. Waarom is volgens hem nog onduidelijk. Vervolgens zwierf Benjamin weer rond en sliep hij dus buiten op het moment van het incident.

"Hij was hulpeloos. Hij zocht een plek om te slapen. Hij was niemand tot last, maar dan komt er zo iemand langs. Als ik de beelden zie, lijkt het alsof de verdachte erover na heeft gedacht. Hij kijkt om zich heen en hij tikt Benjamin nog even aan. Benjamin werd een beetje wakker maar hij moet te moe zijn geweest en daarom weer verder zijn gaan slapen. Mogelijk dat hij de dader weg zag lopen. Helaas, kwam die weer terug met een steen op zijn hoofd. Hij kijkt een paar keer om zich heen en neemt dan een vaart. De steen komt dan dus op het hoofd van Benjamin terecht", vertelt Dana.

Broer en zus gevoel

Dana kent Benjamin al zeker 20 jaar. Ze hebben elkaar ontmoet in Maassluis waar ze samen in een begeleide woongroep zaten: "Wij waren twee handen op een buik. Het voelde als broer en zus. Soms hadden wij wat onenigheid, maar dat legden wij altijd weer bij. Een aantal jaar waren onze wegen gescheiden, maar via Facebook hebben we weer contact gezocht en contact gehouden."

Het laatste contact met Benjamin was op 24 oktober: "Toen kwamen mijn berichten niet aan. Ik dacht toen: er klopt iets niet. Dit is niet Benjamin. Wij appten en belden zowat dagelijks. Vooral op de dagen dat Feyenoord speelde. Dat is onze grote trots. Daar konden wij ook grapjes over maken."

Oproep aan verdachte

Het is voor Dana dan ook belangrijk dat de verdachte wordt gepakt. "Hij is een gevaar voor de maatschappij. God weet of hij dit weer kan doen. Hij moet van de straat af. Wij willen duidelijk hebben: kenden zij elkaar? Wat is er gebeurd? En waarom?", vraagt ze zich af. "Ik hoop dat de dader kijkt. Meld je alsjeblieft snel bij politie. En mensen die hem kennen of hebben gezien: bel de politie alsjeblieft. De familie wil duidelijkheid hebben. En ik ook."

Politie Rotterdam liet donderdagochtend aan Hart van Nederland weten dat ze nog geen aanhoudingen hebben verricht, maar dat ze al wel ongeveer 50 tips hebben ontvangen. Ze onderzoeken nog alle scenario's.