Man gooit stoeptegel op hoofd slapende dakloze (37), slachtoffer in kritieke toestand

Een slapende dakloze 37-jarige man is in de nacht van maandag op dinsdag ernstig mishandeld in Rotterdam. Een man gooide een grote stoeptegel op het hoofd van het slachtoffer. De politie spreekt van een poging tot moord.

Het geweldsincident gebeurde rond 04.00 uur bij het Maritiem Museum op de Leuvehaven. De dader liep voor de mishandeling al twee keer langs het slachtoffer. Bij de eerste keer had hij twee grote tassen bij zich. Bij de tweede keer komt hij aanlopen zonder de tassen en staat hij even steel bij het slachtoffer. Vervolgens gaat hij weer weg.

Stoeptegel

Daarna loopt hij opnieuw naar de dakloze man. Dit keer heeft hij een stoeptegel bij zich. "De verdachte gooit vrijwel direct met kracht deze tegel op het hoofd van het weerloze slachtoffer. De man had geen schijn van kans om zich hiertegen te verweren", meldt Politie Eenheid Rotterdam op Facebook. Nadat de man de stoeptegel gooide, rende hij weg. De politie is op zoek naar hem.

Opsporing Verzocht meldt dat de dakloze man in kritieke toestand in het ziekenhuis ligt.

ANP