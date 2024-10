Derde van daklozen is vrouw: 'Woonde met mijn jonge kinderen in een tentje'

Het is donderdag Wereld Daklozendag en de aandacht voor dak- en thuislozen is hard nodig, want de cijfers zijn schrikbarend. Bij een telling in 55 gemeenten in verschillende delen van ons land zijn 6063 mensen aangemerkt als dak- of thuisloos, waarvan een derde vrouw is. Veel van deze vrouwen wonen tijdelijk bij familie, in opvanglocaties of zelfs op campings en in stacaravans.

Onderzoeker Sandra Schel van de Hogeschool Utrecht vertelt dat vooral alleenstaande moeders het zwaar hebben. "Zij worden dak- of thuisloos na bijvoorbeeld een scheiding, of als ze wegvluchten uit een gewelddadige relatie."

In een tent

Ook Eti belandde op straat door een scheiding. Haar twee kinderen waren toen 5 en 7 jaar oud. "In de eerste periode sliepen we in een driepersoons tent en soms bij vrienden. Zo ben je een beetje aan het rondzwerven. Dat was heel onrealistisch", zegt ze. "Ik zei tegen mijn kinderen dat we een tijdje gingen kamperen. Op die manier probeerden we de eerste periode te overleven."

Nu woont Eti inmiddels drie jaar op een camping. Op bovenstaande video zie je haar hele verhaal.

Bijna een vijfde van de getelde personen is jonger dan 18 jaar. De meeste dak- of thuisloze kinderen (95 procent) verblijven in deze situatie met een of beide ouders.

Niet op straat

Willem van Sermondt, programmaleider bij Kansfonds, legt uit dat de grootste groep niet op straat of in een opvang leeft: "Dakloosheid is divers en treft heel verschillende mensen. De meeste dakloze mensen verblijven bij vrienden of familie, op een camping, in een antikraakpand, een schuur of in een auto. Niet alleen volwassenen, maar ook kinderen leven in onwenselijke omstandigheden."

Hart van Nederland/ANP