Onrust onder daklozen na brute aanval met stoeptegel in Rotterdam: 'Niemand is veilig'

De Rotterdamse daklozengemeenschap is in shock na een brute aanval op een slapende man (37) bij het Maritiem Museum. De man werd maandagnacht aangevallen door een onbekende dader die zonder waarschuwing een zware stoeptegel op zijn hoofd liet vallen. De toestand van het slachtoffer is nog altijd kritiek.

De aanval brengt grote onrust teweeg onder daklozen en hulpverleners in Rotterdam. "Wij schrokken ons natuurlijk het leplazarus", zegt Martijn van Leerdam, prediker en directeur bij de Pauluskerk, die opvang biedt aan daklozen. “Wij horen veel van mensen die op straat slapen 's nachts dat ze zich onveilig voelen, dat ze bang zijn dat hun spullen worden gestolen of dat ze in elkaar worden geslagen. Maar dit is gewoon een regelrechte poging tot moord en dat is een schok voor iedereen die dakloos is en voor iedereen die daar dichtbij zit."

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

De dakloze Lala herkent het gevoel van onveiligheid: "Het gebeurt dagelijks. Niemand is veilig", vertelt hij aan Hart van Nederland. Hij blikt terug op een incident dat hij zelf heeft meegemaakt. "Een paar jonge jongens waren dronken en voor de lol gingen ze mij met bakstenen bekogelen. Daarbij heb ik mijn sleutelbeen gebroken en mijn enkel was helemaal beschadigd. Ik moest mank wegrennen om te overleven."

Meer mensen slapen op straat

Volgens Van Leerdam wordt het straatleven alleen maar gevaarlijker en toch neemt het aantal daklozen in de stad toe. "Het leven op straat is in meer dan één opzicht buitengewoon onveilig en ongezond, en toch zien we steeds een toename van mensen die op straat slapen in Rotterdam", benadrukt hij. Van Leerdam wijst erop dat er wel enkele stappen worden gezet, zoals een extra opvang voor EU-migranten, maar dat tegelijkertijd de bed-bad-broodregeling per januari verdwijnt, waardoor tientallen extra mensen op straat zullen belanden.

Ook Lala voelt zich duidelijk in de steek gelaten: "Je kunt niet terecht bij de politie, want dan ben je verder van huis. Dan krijg je nog meer problemen." Hij waarschuwt voor een verergering van de situatie: "Het gaat sowieso weer gebeuren, zolang er geen initiatieven of acties worden ondernomen door het beleid of door de gemeente. Het wordt alleen maar erger."

De politie heeft tientallen tips ontvangen over de dader, maar nog altijd ontbreekt elk spoor van hem.