Tientallen tips over brute stoeptegel-aanval op slapende dakloze

De politie heeft inmiddels tientallen tips ontvangen over de brute mishandeling van een 37-jarige dakloze man in Rotterdam. De man werd in de nacht van maandag op dinsdag aangevallen toen hij lag te slapen bij het Maritiem Museum. Een onbekende dader gooide zonder waarschuwing een zware stoeptegel op het hoofd van het slachtoffer. De politie spreekt van een poging tot moord.

Het incident gebeurde in de nacht van maandag op dinsdag rond 04.00 uur bij het Maritiem Museum op de Leuvehaven. Beelden laten zien hoe de dader meerdere keren langs de slapende dakloze loopt, voordat hij toeslaat. Bij zijn derde terugkomst heeft hij een stoeptegel in zijn handen en slaat zonder aarzeling toe.

Dader nog spoorloos

"De verdachte gooit vrijwel direct met kracht deze tegel op het hoofd van het weerloze slachtoffer. De man had geen schijn van kans om zich hiertegen te verweren", schrijft Politie Eenheid Rotterdam op Facebook. Na de aanval rende de dader weg, en sindsdien ontbreekt ieder spoor van hem.

Het slachtoffer ligt nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis.