Familie begint inzameling voor Benjamin (37) die tegel op hoofd geslagen kreeg

Na de brute aanval op de dakloze Benjamin (37), die deze week met een stoeptegel werd mishandeld bij de Leuvehaven in Rotterdam, is er nu een inzamelingsactie op touw gezet door zijn zus. Amy wil met deze actie geld inzamelen om Benjamin te helpen zodra hij uit zijn kunstmatige coma ontwaakt en ervoor te zorgen dat hij nooit meer op straat hoeft te slapen.

Benjamin werd op 5 november rond 4 uur 's nachts slachtoffer van een gewelddadige aanval waarbij een onbekende dader hem met een stoeptegel op het hoofd sloeg. Hij werd zwaargewond aangetroffen bij het Maritiem Museum en ligt sindsdien in kritieke toestand in het ziekenhuis. "Zijn toestand is kritiek," zo schrijft Amy op de inzamelingspagina. "Het is onzeker of en wanneer hij zal ontwaken. Wij willen alles doen om ervoor te zorgen dat hij, als hij ontwaakt, de beste zorg krijgt."

Donaties

Op de actiepagina omschrijft Amy haar broer als iemand die altijd klaarstaat voor anderen en die, ondanks zijn eigen problemen, liever geen beroep deed op anderen. De inzameling moet ervoor zorgen dat Benjamin, als hij herstelt, niet meer noodgedwongen op straat hoeft te slapen. "Help jij mee om Benjamin weer op de been te krijgen?", vraagt Amy aan iedereen die kan bijdragen. Mocht er geld overblijven, dan wil de familie dit doneren aan een daklozenstichting.

De politie heeft nog geen verdachte aangehouden, maar zegt tientallen tips te hebben ontvangen. De familie van Benjamin hoopt dat de dader snel gepakt wordt en roept mensen met informatie op om zich bij de politie te melden.