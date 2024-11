Man die steen gooide op slapende dakloze man mogelijk zelf ook dakloos

De man die eerder deze week een stoeptegel op het hoofd van een slapende dakloze in Rotterdam gooide, is mogelijk zelf ook dakloos. De politie roept mensen op om bij een mogelijke herkenning direct 112 te bellen.

"Het kan zijn dat de dader zelf geen vaste woon- of verblijfplaats heeft," zegt een politiewoordvoerster. "We hopen dat mensen hem herkennen als ze hem tegenkomen en de politie waarschuwen."

De aanval zorgde voor een schokgolf onder de daklozengemeenschap in Rotterdam, zo vertellen zij in de video bovenaan.

In kritieke toestand

Het incident vond plaats in de nacht van maandag op dinsdag rond 04.00 uur bij het Maritiem Museum op de Leuvehaven. Het 37-jarige slachtoffer, die op dat moment lag te slapen, werd met een zware hoofdwond in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.

Dinsdagavond toonde het programma Opsporing Verzocht camerabeelden van zowel het voorval als de verdachte. Inmiddels kan de politie melden dat de man dinsdagochtend rond 07.00 uur nog in Breda is gesignaleerd, al is onduidelijk waarom hij daar was.

Gemillimeterd haar

Aan het signalement is inmiddels toegevoegd dat de verdachte gemillimeterd haar heeft, aldus de politiewoordvoerster vrijdag. Dit detail kan helpen, omdat hij op de beelden enkel te zien is met een capuchon. In de zoektocht naar de dader zijn inmiddels meer dan vijftig tips binnengekomen bij de politie.

Hart van Nederland/ANP