Rotterdamse stoeptegelgooier gezien in Breda na aanval op dakloze man (37)

De verdachte die maandagnacht in Rotterdam een slapende dakloze man (37) aanviel met een stoeptegel is kort na de aanval gezien in Breda. De politie is nog steeds naarstig op zoek naar de man. De toestand van het slachtoffer is nog altijd kritiek. Hij zou voor nu in kunstmatige coma worden gehouden.

De hulpdienst laat via sociale media weten dat de man op dinsdagochtend rond 07.00 is gezien in de Noord-Brabantse plaats. " Helaas weten we nog steeds niet wie hij is en waar hij zich bevindt. Zie je hem lopen? Bel 112."

Onrust onder dakloos Rotterdam

De aanval heeft voor flink wat ophef en angst gezorgd onder daklozen en hulpverleners in Rotterdam: "Wij schrokken ons natuurlijk het leplazarus", zegt Martijn van Leerdam, prediker en directeur bij de Pauluskerk, die opvang biedt aan daklozen. “Wij horen veel van mensen die op straat slapen 's nachts dat ze zich onveilig voelen, dat ze bang zijn dat hun spullen worden gestolen of dat ze in elkaar worden geslagen. Maar dit is gewoon een regelrechte poging tot moord en dat is een schok voor iedereen die dakloos is en voor iedereen die daar dichtbij zit."

De politie heeft tot dusver ruim vijftig tips gekregen in de zoektocht naar de verdachte man die in Rotterdam een stoeptegel op het hoofd van een slapende dakloze man gooide. De gouden tip zit er alleen niet bij, ook weet de politie nog niets over de identiteit van de verdachte, aldus een woordvoerster.