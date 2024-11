Zus bezoekt mishandelde Benjamin iedere dag in ziekenhuis: 'Ik was in shock'

Amy Boekhoudt, de halfzus van de mishandelde dakloze Benjamin (37), kan nog steeds niet beseffen wat er met haar halfbroer is gebeurd. Ze vertelt tegen Hart van Nederland dat ze in shock was bij het zien van de beelden van de mishandeling. Sinds hij in coma in het ziekenhuis ligt, bezoekt ze hem iedere dag.

Het 37-jarige slachtoffer raakte zwaargewond toen een man afgelopen dinsdagochtend vroeg in Rotterdam een stoeptegel op zijn hoofd gooide. Benjamin, die geen vaste woon- of verblijfplaats heeft, lag op dat moment te slapen. Van de mishandeling zijn videobeelden gemaakt.

Hart gebroken

Amy's hart brak toen ze de beelden zag. "Toen ik hem voor het eerst zag in het ziekenhuis, dacht ik dat hij door meerdere mannen geslagen was. Toen ik daarna op beelden zag dat het één man was, was ik in shock. Je beseft het niet", zegt ze. "Het is een wervelwind waar je in terecht komt. Je wordt een beetje geleefd."

Amy en Benjamin hadden de afgelopen jaren weinig contact. "D at is niet leuk, maar op een gegeven moment krijg je zo'n belletje. Het is wel je broer. Alles wat er is gebeurd, maakt helemaal niet meer uit. Ik vind het heel erg dat ik niet meer bij hem ben geweest."

Vechten

Ze is vastberaden om voor hem te vechten en is daarom een crowdfundingsactie gestart. Ze hoopt dat er zoveel geld binnenkomt dat haar broer "als hij ontwaakt, de beste zorg krijgt en nooit meer noodgedwongen op straat hoeft te slapen". Er is in een kleine dag tijd al 8000 euro gedoneerd.

De verdachte is nog steeds spoorloos. Via een opsporingsbericht is de Belgische politie inmiddels ook op zoek naar hem. Bekend is dat de man later die ochtend in Breda de trein heeft genomen naar België. Die had Brussel-Zuid als eindbestemming, maar deed in België nog zeven andere stations aan, waaronder Antwerpen-Centraal en Mechelen. Onbekend is waar de verdachte is uitgestapt.