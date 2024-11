Dodelijke stoeptegel-aanval op dakloze in Lyon: link met Rotterdam onderzocht

Heeft de Rotterdamse stoeptegelgooier opnieuw toegeslagen? In de Franse stad Lyon is een dakloze man dood aangetroffen. Franse hulpdiensten troffen de overleden man met bebloed gezicht aan, in de buurt lag een eveneens bebloed betonblok. Het doet denken aan de aanval op de dakloze Benjamin (37) in Rotterdam. De Nederlandse politie is op de hoogte van de aanval en neemt het mee in hun onderzoek.

Na de aanval in Rotterdam is er onrust ontstaan onder daklozen en hulporganisaties in de Maasstad. In de bovenstaande video vertellen zij wat dit met hen doet.

"Wij hebben contact met onze Franse collega's over deze zaak", laat een woordvoerder van de politie in Rotterdam weten aan Hart van Nederland. "We nemen deze zaak mee in het onderzoek. Wij zijn ook nog steeds op zoek naar de verdachte."

Het lichaam van het slachtoffer werd maandagochtend gevonden in Lyon. De aanval op de man zou deels zijn vastgelegd door een beveiligingscamera. Op de beelden is te zien hoe een persoon het slachtoffer slaat. Gearriveerde hulpdiensten vinden het inmiddels overleden slachtoffer, die volgens Franse media de Moldavische nationaliteit heeft, in de buurt ligt een bebloed sintelblok.

Gelijkenissen met Rotterdam

De aanval vertoont opvallende gelijkenissen met een recente brute aanval in Rotterdam. In de vroege ochtend van 5 november werd daar de 37-jarige Benjamin zwaar verwond toen een onbekende hem een stoeptegel op het hoofd gooide terwijl hij lag te slapen. Zo'n twee uur later wordt de zwaargewonde Benjamin pas opgemerkt door een beveiliger. De aanval in Rotterdam is ook vastgelegd door een beveiligingscamera.

De dader vlucht vervolgens via het station in Breda. Later wordt hij nog gezien in een internationale trein richting Antwerpen en Brussel. De Nederlandse politie gaf destijds al aan dat de verdachte mogelijk naar het zuiden van Europa reisde.

Inzamelingsactie voor Benjamin

Ondertussen vecht het Nederlandse slachtoffer Benjamin nog altijd voor zijn leven in het ziekenhuis. Hij wordt kunstmatig in coma gehouden. Zijn zus Amy heeft een crowdfunding opgezet om hem een toekomst zonder dakloosheid te bieden. Inmiddels is er al ruim 26.000 euro opgehaald.