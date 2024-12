Grotere kans op witte kerst in Nederland: dit zeggen de weermodellen

Met de feestdagen in zicht rijst de jaarlijkse vraag: krijgen we een witte kerst? Volgens Weeronline zijn de vooruitzichten dit jaar gunstiger dan normaal, met een grotere kans op sneeuw dankzij koudere temperaturen in de tweede helft van december. Maar niet iedereen is het daarmee eens.

Na een zachte start van december, lijkt de tweede helft van de maand een stuk kouder te verlopen. Hoewel het te vroeg is om precieze voorspellingen te doen voor de kerstdagen, wijzen de laatste weermodellen op kouder weer dan we de afgelopen jaren gewend zijn rond de feestdagen.

Volgens Weeronline betekent dat de kans op sneeuwvlokken en een witte Kerst in Nederland dit jaar groter is dan normaal. Maar daar is meteoroloog Jordi Huirne het niet mee eens. "De kans is juist zeer groot op een groene natte onstuimige Kerst, zoals bijna altijd. Ik zie de kans op een witte Kerst niet groter dan normaal", zegt hij.

Normaal gesproken is de kans op een witte Kerst in Nederland slechts 7 procent. Maar door de voorspelde lagere temperaturen en de weermodellen die kouder weer berekenen voor de week van kerst, schatten meteorologen van Weeronline de kans op een officiële witte kerst dit jaar op 15 procent.

Hoe ontstaat een witte kerst?

Een witte Kerst vereist de juiste combinatie van koude nachttemperaturen en neerslag. Wanneer het 's nachts rond het vriespunt is en er regen of sneeuw valt, kan dit zorgen voor een laagje sneeuw. De kans op een idyllische winterse Kerst met een dik pak sneeuw en schaatspret blijft klein.

Een groene Kerst blijft met 85 procent kans het meest waarschijnlijk. Sneeuwliefhebbers hebben echter meer hoop dan anders op een witte Kerst.