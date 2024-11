Kerstfan Jan heeft huis vol kerstmannen: 502 op de teller

Wie kerstmannen zegt, zegt Jan van der Kraats uit Boskoop. De goedlachse man van 73 jaar heeft zijn woning staat vol staan met beelden, poppen en afbeeldingen van die wereldberoemde man met de witte baard: de Kerstman.

Het zijn er maar liefst 502, maar als het aan Jan ligt, stopt het daar niet. Hij wil toch zeker de duizend aan gaan tikken. Wel is er één probleempje: hij heeft nog amper ruimte in zijn woning. "Dan moet ik verhuizen, want hier heb ik geen plek meer over", stelt de inwoner van Boskoop.

Magisch

De verzameling begon toen hij acht jaar geleden een deel van de collectie van een bevriende kerstfan overnam. En geloof het of niet, die had er zelfs nog meer dan Jan op dit moment heeft: "Die had er wel duizend! Toen ze er vanaf moest heb ik een deel overgenomen, dat leek mij toen wel een leuk idee om te doen." Dat magische getal hoopt Jan dus ook ooit te halen.

Hij is zeker in deze periode, nu tuincentra zijn omgetoverd tot ware kerstparadijzen, om zich heen aan het kijken voor nieuwe exemplaren. "Ik haal ze echt overval vandaan, ook van de kringloop. Maar daar alleen harde beeldjes, geen stoffen versies. Je weet maar nooit waar ze geweest zijn. En ik ga niet alles lopen wassen."