Nederlandse kerstbomenkwekers verwachten stijging in vraag naar echte bomen

Nog 44 nachten en dan is het kerst, voor veel mensen echt een periode om naar uit te kijken maar de aanloop naar het feest is voor velen net zo leuk. Wat gaat er gegeten worden tijdens het diner?, hoe versieren we het huis en niet geheel onbelangrijk: nemen we een echte of gaan we voor een nepkerstboom? Kwekers van de naaldbomen denken dat de vraag naar kerstbomen dit jaar hoger ligt dan vorig jaar. Tot die conclusie komt de Vereniging Nederlandse Kerstboomkwekers (VNK) na een enquête onder de grootste Nederlandse kwekers.

Nederlanders kiezen dit jaar weer iets vaker voor een echte kerstboom. De vraag zal naar verwachting met zo’n 5 procent stijgen, blijkt uit het onderzoek. Vooral grotere bomen zijn populair onder kopers.

Volgens Jaap Bolhuis, secretaris van de VNK, is het een goed jaar voor de kwekers geweest. "De bomen zijn mooi vol en hebben dit jaar geen last gehad van droogte." Toch hebben sommigen problemen gehad door wateroverlast op lager gelegen percelen, meldt Bolhuis.

Voor een goede Nederlandse kerstboom is wel de nodige vakkennis vereist. "Waar het vroeger nog wel eens een kwestie was van 'we zien wel wat er van komt', is het tegenwoordig een hele onderneming om de bomen het hele jaar door te verzorgen en in de juiste vorm te krijgen," aldus Bolhuis.

Wat hangt er in de boom?

De kerstbomen die het meest worden verkocht, hebben een hoogte tussen de 175 en 225 centimeter. Ook vorig jaar waren grote bomen het populairst, maar er werd toen wel vaak voor een kunstboom gekozen. Bij die kunstbomen zagen kwekers overigens steeds creatievere versieringen verschijnen, zoals ornamenten in de vorm van miniatuurbitterballen, wijnflesjes en andere soorten eten vereeuwigd in komisch miniatuurformaat.