Aukje heeft kerstboom nú al staan: 'Zelfs de cadeautjes liggen er al onder'

De gezellige donkere maanden komen er weer aan, maar daar is nu nog weinig van te merken. Toch vraagt 538-dj Frank Dane zich af of mensen al hun kerstboom hebben staan. En dat blijkt zeker het geval, want luisteraar Aukje belt in en vertelt dat haar boom al anderhalve week in huis staat. "Het liefst zou ik 'm het hele jaar laten staan", geeft ze toe.

Het is half oktober, deze week was het nog twintig graden in Nederland en Sinterklaas moet zelfs nog vertrekken uit Spanje. Toch is het bij luisteraar Aukje al helemaal kerst. "Het is wel een neppe boom, maar hij staat nu zo'n anderhalve week", zegt ze enthousiast tegen Frank Dane op Radio 538. "Twee van mijn jongens zijn ook helemaal gek op kerst."

Cadeautjes

Aukje vertelt ook over een recent bezoek aan een kerstshow in het tuincentrum. "Ik zei tegen mijn man: hou er rekening mee dat als je thuiskomt, de kerstboom staat," legt ze uit. En inderdaad, de boom stond er toen ze thuis waren. "De cadeautjes liggen er zelfs al onder."

Maar hoe is het om de kerstboom al te hebben staan terwijl het buiten nog twintig graden is? "Ja, dat is bijzonder. Het liefst zou ik 'm het hele jaar laten staan. Maar eind januari gaat 'ie weer de deur uit." En dan nog een belangrijke vraag: wat is het thema van de boom? "Zilver en wit", vertelt Aukje trots.