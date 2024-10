Hoeveel kilometer gaat een auto mee? 538-luisteraar met bizarre kilometerstand reageert

In De 538 Ochtendshow gaat het over hoelang een auto gemiddeld meegaat. Luisteraars bellen in en delen hun kilometerstanden. Het begint al met ruim driehonderdduizend kilometer, maar van de kilometerstand die luisteraar Paul deelt, schrikken de dj's zich rot. "Nee!!", klinkt het in de studio.

Het team van de ochtendshow van Radio 538 bespreekt een nieuwtje over de kilometerstanden van tweedehands auto's. 538-dj Tim Klijn roept luisteraars op met hoge kilometerstanden naar de studio te bellen. Dit doen ze massaal. De eerste luisteraar meldt zich al met een kilometerstand van meer dan 300.000. Niet veel later belt Peter uit Zierikzee, die in een Golf TDI rijdt. "Met sjoemelsoftware", grapt hij. De Duitse auto heeft inmiddels al meer dan 470.000 kilometer op de teller.

538-studio stomverbaasd

Maar dat is niets vergeleken met Stefan, die met zijn Toyota Landcruiser meer dan zes ton heeft gereden: 631.000 kilometer om precies te zijn. "Daar zit zo weinig techniek in, dan kan er ook niks kapot gaan", plaagt Klijn de luisteraar.

De 538-studio is echter pas echt met stomheid geslagen als luisteraar Paul belt met de kilometerstand van zijn Hyundai i20. Hij heeft namelijk 743.373 kilometer gereden. "Hij is niet kapot te krijgen", vertelt hij trots. "Dat is nou niet de eerste auto waar je aan denkt", reageert 538-presentator Tim verbaasd. "Een Aziaat hè, die krijg je niet kapot", zegt Paul zelfverzekerd.

Miljoen kilometers

De Hyundai-rijder is ervan overtuigd dat hij nog veel meer kilometers gaat maken met zijn auto. "Ik ga 100% de miljoen halen. Ik doe het onderhoud zelf", legt Paul uit. De 538-studio grapt dat Paul zijn auto over een paar jaar kan verkopen met "bijna niks op de teller".