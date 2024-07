Frank Dane afwezig op radio vanwege tumor vriendin: 'Nog nooit zo bang geweest'

Radio-dj Frank Dane is al een tijdje niet meer te horen op de radio en niet meer te zien op tv. Dat komt omdat zijn vriendin ernstig ziek is geworden, schrijft hij woensdag op Instagram.

"Het is je misschien opgevallen dat ik al een tijdje niet op de radio en tv ben. Het ging namelijk niet goed met mijn vriendin Mila", schrijft de dj die De 538 Middagshow presenteert op Radio 538.

Hersentumor

"In hele korte tijd verloor Mila bijna haar complete zicht aan een oog. Wij dachten dat het niks zou zijn. Een ontsteking misschien. Het bleek een hersentumor. Goedaardig, maar op een verschrikkelijke plek." Toen Dane het nieuws hoorde, zat hij voor het EK in Duitsland. Meteen is hij naar huis gegaan.

"En nu kan ik met tranen in mijn ogen zeggen dat alles goed is. Na een lange operatie is de tumor helemaal verwijderd. En Mila ziet meteen al beter." Dane zegt dat hij "nog nooit zo bang is geweest" en "nog nooit zo dankbaar". Hij bedankt onder meer de neuroloog, de oogarts, het ziekenhuis LUMC, en zijn collega's.

Geluk gehad

"Je kunt dit ook allemaal meemaken met een slechte afloop. Ik realiseer mij elk moment van de dag dat we geluk hebben gehad", aldus Dane. "En Mila… haar kalmte en kracht is een wonder. Zij is mijn wonder. Ik ga de komende tijd proberen het stokje over te nemen van de zorgzame verpleging van het LUMC."

Dane is vanaf 19 augustus weer te horen op de radio en te zien op tv.