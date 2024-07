Sander (26) heeft wel duizend tumoren en belandde in een rolstoel, nu loopt hij de 4Daagse

Het is haast ondenkbaar, maar Sander van Loon (26) uit Papendrecht heeft duizenden tumoren in zijn lichaam. Hij heeft al verschillende zware risicovolle operaties gehad, waaronder één aan zijn rug. Door de tumor kon hij niet meer lopen. Dat hij nu 50 kilometer per dag op de Nijmeegse 4Daagse loopt, had hij nooit kunnen bedenken.

In 2012, toen Sander nog maar 14 jaar oud was, kreeg hij te horen dat hij lijdt aan de chronische ziekte NF2 (neurofibromatose type 2). Dat is een zeer zeldzame, levensbedreigende ziekte waarbij tumoren op zenuwen groeien. Vanaf dat moment stond het leven van Sander en zijn familie op zijn kop. De toekomst is en blijft onzeker.

Als de tumor te veel groeit, kunnen zenuwen bekneld raken. Dat gebeurde bijvoorbeeld in zijn rug, waardoor hij niet meer kon lopen.

Als zenuwen bekneld raken bij Sander, moet er een behandeling of operatie worden gestart. Sander heeft al veel onderzoeken gehad, tientallen bestralingen en chemobehandelingen. Hij heeft naast een operatie aan zijn rug, onder meer ook een operatie gehad aan zijn nek en hoofd. Na de operatie aan de tumor in zijn rug is hij stapje voor stapje weer gaan oefenen met lopen.

Opkrabbelen

"Toen zijn we met behulp van revalidatie langzaam rondjes gaan lopen in en om het huis. En zo steeds verder. Nu wandelen we heel vaak", vertelt zijn vader Frits van Loon tegen Hart van Nederland. Inmiddels heeft Sander samen met zijn vader en zijn broertje Thomas al twee keer de 4Daagse gelopen. Dit wordt de derde keer. "Ik had niet verwacht dat het me zou lukken. Dat geeft toch wel motivatie om iets te bereiken wat je graag zou willen", zegt Sander tegen Hart van Nederland.

Op dit moment gaat het naar omstandigheden goed met Sander. Door de tumoren is het gehoor aan één oor verdwenen. Aan zijn andere oor hoort hij nog maar de helft. Ook zijn oogzenuwen zijn aangetast. "Als we niks doen, krijgen we op allerlei cruciale punten uitval. Maar zo lang een behandeling mogelijk is, is Sander positief en strijdvaardig", zegt zijn vader. Sander vult aan: "Zo'n 4Daagse nu is wel weer een mooie uitdaging. Voor mij is opgeven geen optie."