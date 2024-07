Diana kwam één minuut te laat voor ophalen startbewijs 4Daagse: 'Echt heel zuur'

De Nijmeegse Vierdaagse is dinsdag van start gegaan, maar niet alle van de 47.000 duizenden ingeschreven wandelaars lopen officieel mee. Diana Willaart (50) kreeg maandagmiddag te horen dat ze één minuut te laat was om haar startbewijs op te halen. Inmiddels heeft heel Nederland kunnen zien hoe zij met haar teleurstelling omgaat in de beelden die viraal gaan. "Dit is echt ontzettend zuur."

Ieder jaar zijn er mensen die om wat voor reden dan ook niet hun startbewijs ophalen. Volgens de organisatie haalde er dit jaar precies 45.445 wandelaars hun startnummer op. Zo'n 1555 deelnemers hebben zich niet gemeld. Diana is er daar dus een van.

Op de video is te zien hoe ze op het deuntje van Bon Jovi's Livin' on a Prayer aankomt rennen. Ze is blij, ze heeft het op het nippertje gehaald, tenminste, dat dacht ze. De organisatie is onverbiddelijk 'te laat is te laat'.

Maar volgens Diana was ze niet te laat en liep de situatie anders dan er geschetst wordt.

'Niet te laat'

"De eerste dag van de Vierdaagse is de Dag van Elst, het is in ieder geval niet de dag van Diana", vertelt 538 Ochtendshow-DJ Tim Klijn. Aan de telefoon hangt Diana, die dinsdag wel gewoon is gaan lopen. "Het is dus opgelost na de video?", vraagt Klijn aan Diana. "Nee, het is helaas niet opgelost. Ik heb echt geen startbewijs gekregen. Ik loop dus eigenlijk 'zwart' mee" antwoordt Diana. Maar zo ziet zij het zelf niet.

Ten eerste blijft Diana erbij dat zij niet te laat was op haar startnummer op te halen. "Ik was er één voor vijf." Volgens Diana had ze voldoende tijd uitgetrokken om op tijd te komen. Ze vertrok om kwart over twee van haar woning in Roosendaal. "Normaal duurt zo'n ritje anderhalf uur, maar ik stond drie keer in de file."

Nee is nee

Inmiddels heeft Diana contact met een vriendin die in Nijmegen woont, "die was al naar de Wedren gegaan om te vragen of het nog mogelijk was of ik mijn startbewijs op kan halen. Die vertelde haar dat ik niet naar de inschrijving van de 50 kilometer moest gaan maar dat ik gelijk door moest gaan naar het registratiekantoor. Dan zou het goed moeten komen, want die zijn wat langer open."

Dat dacht zij tenminste. Als ze aankomt loopt een verslaggever van De Gelderlander achter haar aan. "Je bent nog nét op tijd", roept hij haar nog toe. Als ze een eindsprintje trekt naar het registratiekantoor krijgt ze te horen dat er geen startbewijzen meer worden uitgedeeld. "Ik was er echt om één voor vijf, maar zij beweren dat het al vijf uur was geweest. Medewerkers van de Vierdaagse zeiden dat ik te laat was."

Overmacht

Als ze wacht tot iemand haar kan vertellen wat er nu gaat gebeuren loopt er een man het registratiekantoor binnen. "Hij kreeg wel zijn startbewijs", vertelt Diana verder. Medewerkers van het wandelevenement vertellen haar dat hij met de trein is gekomen, "en de trein is kennelijk overmacht."

Maar het wordt volgens Diana nóg gekker. In het uur dat ze nog blijft wachten bij het kantoor komen er nog vier mensen langs die allemaal wel hun startbewijs kregen. Ook zij zijn allemaal met de trein gekomen.

Klacht

Die klacht die Diana had beloofd te maken in de video die gaat er ook komen: "Ik heb de naam van de medewerker, dus ik ga gegarandeerd een klacht sturen. Alleen dat gaat mij voor dit jaar niet redden ben ik bang."

Via de cameraman van De Gelderlander kreeg zij ook nog te horen dat de organisatie had gevraagd om de beelden van het tafereel niet uit te zenden. "Maar we leven in een vrij land", zou hij hebben gezegd. "In de avond ontplofte mijn telefoon, veel mensen hadden het filmpje toen al gezien", zegt Diana.

Wat zou volgens Diana dan een oplossing zijn voor dit probleem? "Kijk, ik loop de Vierdaagse voor mijzelf, maar het is toch leuk om aan het einde van de rit wel een aandenken te krijgen." Van de organisatie heeft zij (tot nu toe) nog niets gehoord.