106e editie van Nijmeegse Vierdaagse officieel van start met Dag van Elst

Het grootste feest in Nijmegen is dinsdagochtend weer van start gegaan, de 45.500 deelnemers van de Vierdaagse gaan de komende vier dagen, iedere dag 30,40 of 50 kilometer afleggen.

Ondanks dat alle 47.000 beschikbare plaatsen dit jaar waren vergeven, zijn er ruim 1500 ingeschreven deelnemers die zich niet hebben aangemeld in Nijmegen en dus niet meedoen. Later vandaag wordt duidelijk hoeveel mensen daadwerkelijk van start zijn gegaan.

De Dag van Elst

De eerste wandelaars begonnen al om 04.00 uur aan de eerste etappe, de Dag van Elst. De route voert de deelnemers door de Betuwe, waarbij ze onder andere over de dijk tussen Lent en Oosterhout wandelen, door het blauw versierde Elst trekken en via Bemmel weer terugkeren naar Nijmegen.

De komende dagen lopen de wandelaars richting Wijchen, Groesbeek met de beruchte Zevenheuvelen, en op vrijdag wacht de traditionele intocht op de Via Gladiola in Nijmegen.

Recordaantal nationaliteiten

De meeste deelnemers lopen de 40 kilometer, en bijna 10 procent van hen komt uit de gemeente Nijmegen. Dit jaar doen er ook een recordaantal nationaliteiten mee: maar liefst 86.

Marsleider Henny Sackers merkt op dat er steeds meer jongere wandelaars zijn. De gemiddelde leeftijd is gedaald naar 47,9 jaar, terwijl deze in 2019 nog 53 jaar was. Dit jaar zijn er 17.253 nieuwe inschrijvingen.

'Safetycar'

Net als vorig jaar is er weer een 'safetycar' aanwezig om te voorkomen dat snelle wandelaars op onverlichte straten komen die nog niet zijn afgezet voor de Vierdaagse. Het inhalen van dit voertuig is verboden en kan leiden tot diskwalificatie.

Politieke leuzen zijn, zoals altijd, niet toegestaan. Actiegroep Nijmegen4Palestine kondigde aan wandelaars met symbolen van het Israëlische leger aan te spreken.

Burgemeester Bruls van Nijmegen heeft echter aangegeven dat deze "geweldloze burgerwacht" niet welkom is en noemt de actie dreigend en intimiderend. Hij belooft direct in te grijpen waar mogelijk.

