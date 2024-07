Rode Kruis: Vierdaagseloper moet zich voorbereiden op regen

Vierdaagselopers doen er goed aan om zich voor te bereiden op een enkele bui. Hoewel het mooi wandelweer wordt de komende dagen, is het verstandig om droge kleding en een regenjas mee te nemen, want helemaal natgeregend ligt zelfs bij 22 graden onderkoeling op de loer. Als de zon flink schijnt, moeten de lopers zorgen voor een hoofddeksel en voldoende eten en drinken. Die adviezen geeft het Rode Kruis voor het wandelevenement, dat dinsdag begint.

Ook geeft de hulporganisatie tips over het voorkomen van blaren. "Zorg dat je sokken glad zitten en dat ze niet nat worden. Neem daarom altijd een paar droge sokken mee. Of strooi een klein beetje talkpoeder in je schoenen, sokken en over je voeten. Talkpoeder neemt het vocht op en zorgt dat je minder last hebt van zweetvoeten", zegt Jeannette Heerschop, die al veertig jaar vrijwilliger is voor het Rode Kruis.

Blaarpoli

Als lopers toch blaren krijgen, kunnen ze terecht op een van de verzorgingsposten van het Rode Kruis. Bij de start-finish is een grote blaarpoli die tachtig wandelaars tegelijkertijd kan behandelen. "Een gemiddelde blaarbehandeling duurt al snel meer dan 30 minuten. Om dat te versnellen, maken mensen hun eigen voeten schoon, zodat hulpverleners direct aan de slag kunnen", aldus het Rode Kruis. Vorig jaar zijn er bijna 4500 blaarbehandelingen uitgevoerd. "Het gaat dan gemiddeld om twee tot drie blaren per voet."

Verder staat er een veldziekenhuis van het Rode Kruis waar tientallen artsen en verpleegkundigen zorg verlenen. In totaal zijn er ruim 850 vrijwilligers van de hulporganisatie aan het werk tijdens de Vierdaagse.

ANP