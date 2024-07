4Daagse-fan Jeroen claimt alvast 80 meter op Via Gladiola

De voorbereidingen voor de 4Daagse zijn in volle gang. De gladiolen worden geoogst en de campings openen hun deuren. De St. Annastraat, of ook wel de Via Gladiola genoemd, mag vanaf zaterdag vol gezet worden met banken en andere markeringen. Normaal werd het altijd gedoogd door de gemeente als het eerder werd gedaan, maar vanaf dit jaar wordt erop gehandhaafd. Daardoor stond Jeroen zijn achtertuin 1,5 week vol met banken, fauteuils en stoelen. Nu mogen ze eindelijk neergezet worden.

Afgelopen nacht en ochtend hebben Jeroen en zijn vrienden 80 meter afgezet op de beroemde straat, goed voor 250 man. Het was een monsterklus, vertelt hij aan Hart van Nederland.

"We doen dit al 30 jaar. Er zijn 10 banken, 25 fauteuils, tientallen stoelen en 10 partytenten neergezet. We noemen onszelf de Nimweegse Aanhang en zijn nu een vereniging geworden", vertelt hij enthousiast. "Mensen kunnen bij ons een lidmaatschap kopen en dan kunnen ze gewoon bij ons komen drinken."

47.000 lopers

In totaal hebben 47.000 lopers zich aangemeld voor de 160e editie van de Vierdaagse, die op dinsdag 16 juli van start gaat. Onder hen zijn 40.574 burgers en 6.426 militairen.