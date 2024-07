Dagen voor start 4Daagse worden plekken al geclaimd op Via Gladiola, maar dat mag niet

Nog 11 dagen te gaan en dan mogen ze weer lopen: de meer dan 45.000 deelnemers van de 4Daagse. De medailles zijn al geteld, gepoetst en klaargelegd maar er moet natuurlijk nog veel meer gebeuren. De sfeer zit er nu al in: de plekken op de Via Gladiola worden, ondanks een verbod, al gereserveerd.

Een keer per jaar verandert de Sint Annastraat in Nijmegen in de Via Gladiola. Het is de plek waar de wandelliefhebbers wil staan om de lopers aan te moedigen. "Sommigen zijn erg enthousiast met kasten, banken en linten", vertelt burgemeester Hubert Bruls. Maar dit jaar wordt er gehandhaafd, zegt Bruls.

Om de 30 meter staat een groot geel bord: alle spullen die zijn neergezet voor 13 juli worden weggehaald. "De openbare ruimte is van ons allemaal en we willen iedereen gelijke kansen geven. Je kunt niet je spullen al drie weken van tevoren neerzetten."

Bekijk in de video hierboven hoe de straat er nu uitziet.

In totaal hebben 47.000 lopers zich aangemeld voor de 160e editie van de Vierdaagse, die op dinsdag 16 juli van start gaat. Onder hen zijn 40.574 burgers en 6426 militairen. Ook doen er steeds meer jonge mensen mee, zei marsleider Henny Sackers tijdens een persconferentie.

Er is dit jaar een recordaantal nationaliteiten aanwezig. Mensen van 86 nationaliteiten doen mee aan het wandelevenement. Voor het eerst zijn er ook deelnemers uit Burkina Faso en Noord-Macedonië. Het vorige record stond op 84.

Leeftijd daalt

De gemiddelde leeftijd van de 4Daagse-deelnemer blijft dalen: in 2019 was de gemiddelde leeftijd nog 53 jaar, nu is dat 47,9 jaar. Ruim 17.000 deelnemers lopen de Nijmeegse Vierdaagse voor het eerst.

"De 4Daagse is onder wandelaars echt ongekend populair", zei de marsleider. "In 49 minuten waren wij met de laatste 7000 kaarten volgeboekt. Dan kan je echt blij zijn met de populariteit van je evenement."

