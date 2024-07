Wandelaars gediskwalificeerd op 1e dag 4Daagse, zelfs een doodsbedreiging

Op de eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse zijn tot nu toe zeven wandelaars gediskwalificeerd. Een man is uitgeschakeld na "een bedreiging met een misdrijf tegen het leven" tegen een medewerker van de organisatie, zei marsleider Henny Sackers. Hij noemde dit "onacceptabel". "Ik heb hier geen begrip voor."

Eerder meldde de organisatie zes diskwalificaties, maar dat aantal is inmiddels bijgesteld naar zeven. Zes van hen zijn uitgeschakeld omdat ze een kortere route hebben gelopen dan ze zouden moeten. "Bijvoorbeeld 40 in plaats van 50 of 30 in plaats van 40 kilometer", zei Sackers. Hij noemt het aantal diskwalificaties op de eerste dag "veel". "Meestal zijn het er slechts enkele."

Bezwaar indienen

De man die zou hebben gedreigd, liep samen met een paar anderen vlak bij de zogenoemde safetycar. Ze gedroegen zich volgens een woordvoerster van de organisatie vervelend naar de bestuurders, waarbij de betreffende deelnemer de bedreiging zou hebben geuit. Hij kreeg aanvankelijk onderweg een waarschuwing, maar werd uiteindelijk toch gediskwalificeerd voor het evenement. Of de betreffende medewerker aangifte doet, wist Sackers dinsdagmiddag nog niet.

De gediskwalificeerden kunnen nog tot 20.00 uur bezwaar indienen, waarna het bestuur van de Vierdaagse tot 23.00 uur de tijd heeft dit te beoordelen. De man die zou hebben gedreigd, zei tegen Omroep Gelderland dat hij in beroep gaat.

De safetycar wordt voor het tweede jaar ingezet en moet voorkomen dat snelle wandelaars op onverlichte straten komen die nog niet voor de Vierdaagse zijn afgezet. Deelnemers riskeren diskwalificatie als ze het voertuig inhalen.

ANP