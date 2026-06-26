LIVE | Nederland in de ban van code rood: treinen vallen uit, Defqon.1 beëindigd

Nederland beleeft een historische dag. Voor het eerst heeft het KNMI code rood afgegeven vanwege extreme hitte. In een groot deel van het land kan het vrijdag 40 graden worden, met grote gevolgen voor het openbaar vervoer, evenementen en de gezondheidszorg. In dit liveblog volgen we alle ontwikkelingen.

In het kort Code rood geldt tot vrijdag 23.00 uur in de provincies Utrecht, Noord-Brabant, Zuid-Holland, Noord-Holland, Limburg, Flevoland, Gelderland en Overijssel.

Lokaal kan het 40 graden worden.

Ga alleen de weg op als het echt nodig is.

Treinen rijden minder vaak.

Scholen blijven op meerdere plekken dicht.

Evenementen nemen maatregelen.

Zorgverlening gaat gewoon door.

07.30 uur - Onderzoekers: hitte was onmogelijk

De extreme hitte die Nederland en grote delen van Europa deze week treft, is volgens een internationaal team van wetenschappers "onmiskenbaar" het gevolg van klimaatverandering. Onderzoekers van World Weather Attribution, waaraan ook het KNMI meewerkte, stellen dat temperaturen zoals nu vijftig jaar geleden vrijwel onmogelijk waren.

07.15 uur - Meteoroloog praat je bij

In onderstaande video bespreekt meteoroloog Robert de Vries uitgebreid het weerbericht voor vrijdag en de dagen erna:

1:34 Weerbericht vrijdag 26 juni 2026

07.10 uur - Eerste officiële tropennacht in juni

De hitte hield ook afgelopen nacht stevig aan. In De Bilt werd voor het eerst sinds het begin van de metingen een officiële tropennacht in juni gemeten. De temperatuur zakte niet onder de 20 graden en bleef steken op een minimum van 21,3 graden.

07.05 uur - PostNL bezorgt geen post

PostNL bezorgt vrijdag geen post en brievenbuspakjes in de provincies waar code rood geldt. Volgens het postbedrijf is dat besloten om de veiligheid en gezondheid van postbezorgers, die vooral te voet of op de fiets werken, te beschermen.

Rouwpost, medische post en pakketten worden wel bezorgd. Wel waarschuwt PostNL dat pakketten later kunnen aankomen dan gepland. Het bedrijf laat weten dat veel bezorgers onderweg worden verrast met een koud drankje of een ijsje. "Dat waarderen we enorm."

07.00 uur - Defqon.1 voortijdig beëindigd

Hardstylefestival Defqon.1 gaat dit weekend niet meer door. De organisatie heeft het festival vanwege code rood voortijdig beëindigd. Bezoekers zijn rond middernacht geïnformeerd en moeten in de loop van de dag de camping verlaten.

Eerder had de organisatie al besloten minder bezoekers toe te laten vanwege de verwachte hitte. Nu is besloten een streep te zetten door de rest van het festivalweekend. Voor Flevoland, waar Defqon.1 plaatsvindt, geldt vrijdag code rood vanwege de extreme hitte.

06.50 uur - Rijkswaterstaat waarschuwt

Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers vrijdag alleen de weg op te gaan als dat echt nodig is. Wie toch reist, krijgt het advies voldoende water mee te nemen en zich te beschermen tegen de zon, bijvoorbeeld met een paraplu of parasol.

06.40 uur - Wat betekent code rood?

Voor het eerst geldt in een groot deel van Nederland code rood vanwege extreme hitte. Volgens het KNMI kan de warmte leiden tot ernstige gezondheidsklachten, zoals uitdroging, oververhitting en in het ergste geval een hitteberoerte. Ook huisdieren lopen extra risico en de kans op smogklachten neemt toe.

Code rood heeft daarnaast gevolgen voor het dagelijks leven. Wegen, bruggen en spoorrails kunnen schade oplopen door de hitte en het KNMI adviseert om niet onnodig op pad te gaan. Zorg ook dat je voldoende water in huis hebt en houd telefoons, powerbanks en batterijen opgeladen voor het geval er storingen ontstaan.

06.30 uur - Dit verandert er

Scholen blijven dicht, het openbaar vervoer rijdt met een aangepaste dienstregeling en ook zorgorganisaties, pretparken en evenementen nemen extra maatregelen. Rijkswaterstaat adviseert mensen bovendien alleen de weg op te gaan als dat echt nodig is.

Ook bezorgdiensten en het CBR passen hun werkzaamheden aan. Zo stopt Albert Heijn vrijdagmiddag met bezorgen, bezorgt Picnic alleen in de ochtend en avond en gaan in de provincies waar code rood geldt duizenden rijexamens niet door. Op verschillende plekken in het land worden evenementen aangepast of afgelast.

Lees hier een uitgebreid overzicht van wat er vrijdag verandert: