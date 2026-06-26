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Hier is het vandaag wél uit te houden: 'Temperatuur kan 10 graden dalen'

Extreem weer

Vandaag, 11:37

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Terwijl in grote delen van Nederland temperaturen van ver boven de 35 graden worden verwacht, is er één plek waar het later op de dag een stuk aangenamer kan worden. Aan de kust kan zeewind zorgen voor verkoeling. Op het strand kan de temperatuur daardoor zelfs met zo'n 10 graden dalen.

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Volgens meteoroloog Robert de Vries ontstaat de zeewind doordat het land veel sneller opwarmt dan de zee. "Het land warmt heel sterk op. Die warme lucht stijgt op en daaronder ontstaat als het ware een luchttekort", legt De Vries uit. "Boven zee is de lucht relatief koud. Koude lucht is zwaarder dan warme lucht. Die lucht wordt dan aangetrokken om dat 'gat' boven land op te vullen. Dan krijg je een zeewind."

Zodra die wind opsteekt, kan de temperatuur aan de kust snel dalen. "Op het strand kan het kwik dan 10 graden zakken."

Zeeland en Zuid-Holland

Waar de verkoeling precies als eerste arriveert, is volgens De Vries lastig te voorspellen. "Dat is lastig aan te geven, maar ik denk Zeeland en Zuid-Holland als eerste aan zee."

Wie de hitte wil ontvluchten, maakt aan de kust dus de meeste kans op wat verkoeling. Verder landinwaarts blijft het juist nog lange tijd extreem warm, met lokaal temperaturen die richting de 40 graden kunnen oplopen.

Door Redactie Hart van Nederland

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