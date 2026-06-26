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Hitteplan voor de tuin: zo voorkom je slappe en verdorde planten

Natuur

Vandaag, 10:45

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Planten die smeken om water, gebarsten grond en verdord gras: niet alleen wij mensen hebben het zwaar met deze hitte. Wat kun je doen om je tuin en planten te beschermen? Wij zette tips voor je op een rij.

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Watergeven komt nauw

Geef water vroeg in de ochtend of laat in de avond na zonsondergang. Vermijd watergeven midden op de dag. Water kan namelijk grotendeels verdampen door de warmte voordat het de wortels bereikt.

Geef je planten liever in één keer een flinke hoeveelheid water dan steeds een klein beetje. Dit stimuleert de wortels om dieper te groeien, waardoor je planten beter bestand zijn tegen droogte. Het is ook effectiever om met een gieter water te geven dan met een sproeier, omdat daarbij meer water verdampt.

Potplanten

Heb je potplanten? Verplaats ze dan naar een koelere, beschutte plek zoals een veranda of onder een boom. Zet eventueel een schotel onder de pot met wat water, zodat de plant zelf kan drinken.

Creëer eventueel schaduwrijke plekken in je tuin door gebruik te maken van parasols of schaduwdoeken.

Signalen van hittestress

Let op tekenen van hittestress bij je planten, zoals verwelking of verbrande bladranden. Tijdig ingrijpen kan je planten redden.

Mocht het binnen snikheet zijn, dan kun je je kamerplanten eventueel naar buiten zetten. Hierdoor drogen ze minder snel uit. Wel op een beschutte plek natuurlijk.

Niet snoeien

Doe verder vooral niet te veel in de tuin, zoals grasmaaien en snoeien. Langer gras houdt de tuin koeler en planten gebruiken hun bladeren juist om hun temperatuur te regelen.

Wil je het de volgende keer echt goed aanpakken? Dan is het verstandig om op voorhand al een aantal maatregelen te treffen. Denk aan het aanbrengen van een laag organisch materiaal op de bodem om vocht beter vast te houden.

Door Redactie Hart van Nederland

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