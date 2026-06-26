Na hitte dreigen stevige onweersbuien: code geel in hele land

Na een dag met extreme hitte en lokaal mogelijk 40 graden is het vrijdagavond nog niet gedaan met het uitzonderlijke weer. Vooral in het zuidoosten van Nederland is er kans op stevige onweersbuien met zware windstoten, hagel en veel regen. Het KNMI heeft voor vrijdagavond voor drie provincies code geel uitgegeven.

Het gaat om de provincies Limburg, Noord-Brabant en Gelderland. In bovenstaande video vertelt meteoroloog Robert de Vries hier meer over.

Code geel in hele land

Zaterdagavond geldt in het hele land code geel vanwege zware onweersbuien. Tijdens de buien kan veel neerslag vallen en kunnen windstoten oplopen tot 100 kilometer per uur. Ook waarschuwt het KNMI voor grote hagelstenen. Die kunnen tussen de twee en vijf centimeter zijn. De onweersbuien kunnen op meerdere plaatsen voor overlast en schade zorgen.