Na hitte dreigen stevige onweersbuien: code geel in hele land

Weerbericht
Vandaag, 07:50
Na een dag met extreme hitte en lokaal mogelijk 40 graden is het vrijdagavond nog niet gedaan met het uitzonderlijke weer. Vooral in het zuidoosten van Nederland is er kans op stevige onweersbuien met zware windstoten, hagel en veel regen. Het KNMI heeft voor vrijdagavond voor drie provincies code geel uitgegeven.
Het gaat om de provincies Limburg, Noord-Brabant en Gelderland. In bovenstaande video vertelt meteoroloog Robert de Vries hier meer over.
Zaterdagavond geldt in het hele land code geel vanwege zware onweersbuien. Tijdens de buien kan veel neerslag vallen en kunnen windstoten oplopen tot 100 kilometer per uur. Ook waarschuwt het KNMI voor grote hagelstenen. Die kunnen tussen de twee en vijf centimeter zijn. De onweersbuien kunnen op meerdere plaatsen voor overlast en schade zorgen.
Drenthe: zaterdag 18.00 uur tot 01.00 uur
Flevoland: zaterdag 18.00 uur tot 01.00 uur
Friesland: zaterdag 18.00 uur tot 01.00 uur
Gelderland: vrijdag 20.00 uur tot 02.00 uur en zaterdag 18.00 uur tot 01.00 uur
Groningen: zaterdag 18.00 uur tot 01.00 uur
Limburg: vrijdag 18.00 uur tot 23.00 uur en zaterdag 18.00 uur tot 01.00 uur
Noord-Brabant: vrijdag 20.00 uur tot 02.00 uur en zaterdag 18.00 uur tot 01.00 uur
Noord-Holland: zaterdag 18.00 uur tot 01.00 uur
Overijssel: zaterdag 18.00 uur tot 01.00 uur
Utrecht: zaterdag 18.00 uur tot 01.00 uur
Waddeneilanden: zaterdag 18.00 uur tot 01.00 uur
Zeeland: zaterdag 18.00 uur tot 01.00 uur
Zuid-Holland: zaterdag 18.00 uur tot 01.00 uur