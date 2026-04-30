Zo houd je je tuin groen, ook tijdens warme periodes

Planten die smeken om water, gebarsten grond en dor gras. Het lijkt misschien iets van hartje zomer, maar droogte begint vaak al eerder. Nu het in heel Nederland weer warmer wordt, is dat natuurlijk heerlijk. Toch zit er ook een keerzijde aan. We krijgen steeds vaker te maken met droge periodes en dat merk je ook in je eigen tuin. Zonder voorbereiding kan die er al vroeg in het seizoen uitgedroogd bij liggen.

Gelukkig kun je zelf veel doen om je tuin beter bestand te maken tegen hitte. Door hier nu al op in te spelen, voorkom je later problemen.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Zo maak je je tuin klaar voor droge periodes

Allereerst is het belangrijk om minder tegels en meer groen in je tuin te hebben. Planten helpen de bodem koel en vochtig te houden, terwijl tegels juist warmte vasthouden. Bedek de grond daarnaast met zogenoemde mulch, zoals compost of houtsnippers. Dit vermindert de verdamping. Volgens Milieudefensie is dit een effectieve manier om uitdroging van je tuin tegen te gaan.

Daarnaast is het beter om je tuin één keer per week flink water te geven dan elke dag een beetje. Zo ontwikkelen planten diepere wortels. Geef bij voorkeur water in de vroege ochtend of in de avond.

Of je je tuin mag sproeien tijdens droogte, hangt af van waar je woont. In de ene regio is namelijk meer kraanwater beschikbaar dan in de andere. Wil je weten of er een sproeiverbod geldt en op welke tijden je het beste kunt sproeien? Kijk dan op de website van de Vereniging van waterbedrijven in Nederland (VeWiN).

Zo blijft jouw tuin ook tijdens droge periodes zo groen mogelijk.