Nederlanders verdeeld over tuinieren: klus of ontspanning?

Het tuinseizoen staat voor de deur, maar lang niet iedereen staat te popelen om aan de slag te gaan. Uit onderzoek onder het Hart van Nederland-panel blijkt dat Nederland precies in twee kampen is verdeeld: de helft vindt tuinieren leuk, terwijl de andere helft er een hekel aan heeft.

Uit het onderzoek onder 2.857 respondenten blijkt dat 63 procent van de Nederlanders wel eens tuiniert. Daar geven ze gemiddeld 355 euro per jaar aan uit. Toch blijkt uit de cijfers dat bijna de helft (48 procent) jaarlijks minder dan 50 euro besteedt aan hun tuin, terwijl een kleine groep (3 procent) er zelfs meer dan 1.000 euro aan kwijt is.

Ondanks de frisse temperaturen komt de lente eraan en dat betekent dat veel mensen hun tuin weer onder handen nemen. Van de Nederlanders met een tuin zegt 54 procent al begonnen te zijn, terwijl 24 procent de komende weken aan de slag gaat. "Als het warmer wordt, is het ook leuker werken", reageert een deelnemer. Ook een ander wacht nog even betere temperaturen af. "Ik ga pas beginnen als het weer warmer is." Voor een klein deel (2 procent) stond dit weekend al in het teken van tuinieren.

'Verschrikkelijk'

Toch is tuinieren niet voor iedereen weggelegd. 47 procent van de Nederlanders doet het alleen als het écht moet of vindt het zelfs verschrikkelijk. "Gelukkig doet mijn man de tuin", schrijft een deelnemer. Daarnaast heeft 19 procent überhaupt geen tuin en laat 8 procent hun tuin gewoon de vrije loop.

Hoewel het de afgelopen dagen nog koud was met zelfs nachtvorst, is er goed nieuws voor tuinliefhebbers. Volgens weerman Jordi Huirne verdwijnen de koude nachten vanaf donderdag en stijgt de temperatuur richting de 20 graden. Met volop zon en weinig wind wordt het eind van de week ideaal tuinweer, zo vertelt hij in onderstaand weerbericht: