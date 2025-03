Lente keert terug: eind van de week 20 graden

Maart roert zijn staart, en hoe! Afgelopen dagen trokken hagelbuien over het land en vrijdag viel er lokaal zelfs sneeuw. Na het weekend blijven de nachten volgens Hart van Nederland-weerman Jordi Huirne eerst ijskoud, met dinsdag plaatselijk -7 graden. Wel is het zonovergoten. De lentetemperaturen volgen snel: vanaf donderdag verdwijnt de vorst en kan het ’s middags 20 graden worden.

De wind waait vandaag nog uit de koude noordhoek. Afgelopen nacht vroor het lokaal matig, met -6,2 graden in Wijk aan Zee en -6,4 graden in Eelde. Vanmiddag wordt het hooguit 10 graden. Eigenlijk zijn dit heel normale temperaturen voor half maart, maar de schrale wind laat het kouder aanvoelen.

Na een zonnig begin van de ochtend raakt het in het noorden bewolkt. Vanmiddag trekt die bewolking ook over het midden van het land en in de noordelijke helft valt lokaal wat motregen. In het zuiden blijft het droog en vrij zonnig. Daar arriveert de bewolking pas in de avond.

-7 graden

Maandag start de dag in het zuiden bewolkt, maar in de rest van het land wordt het snel zonnig. In de loop van de middag verdwijnen de laatste wolken ook in Zeeland. Na een koude nacht met in het noorden lichte vorst, wordt het overdag een graad of 10. De oostenwind is matig tot vrij krachtig (windkracht 3 tot 5) en laat het fris aanvoelen.

De nacht naar dinsdag verloopt kraakhelder en ijskoud, met minima rond -5 graden. In het binnenland vriest het hier en daar matig, met in het noordoosten zelfs temperaturen rond -7 graden. Ook in de duingebieden kan het behoorlijk vriezen. Pal aan zee is het minder koud. Dinsdag is het zonnig, maar met een frisse oostenwind. Het wordt een graad of 11.

Lente barst los

Woensdag draait de wind naar het zuiden en stroomt warme lucht uit Zuid-Europa ons land binnen. De sterke maartzon doet de rest. Na een koude nacht met temperaturen tussen -1 en -5 graden, wordt het overdag maar liefst 17 graden. Hier en daar zal het temperatuurverschil meer dan 20 graden bedragen, iets wat in maart vaker voorkomt.

Donderdag kan de temperatuur ’s nachts nog rond het vriespunt uitkomen, maar het wordt niet meer zo koud als op woensdag. De ochtend begint al een stuk zachter en dat geldt ook voor de middag. Uiteindelijk wordt het zo’n 19 graden, en plaatselijk zelfs 20 graden. Alleen in het Waddengebied en aan de Zeeuwse kust, waar de wind vanaf het koude water waait, blijft het met een graad of 15 wat frisser.

Officiële warme dag?

Vrijdag is er iets meer hoge bewolking, maar de aangevoerde lucht wordt nog wat warmer. Op meerdere plekken zal de 20 graden worden bereikt, en de kans is zo’n 40% dat dit ook in De Bilt lukt. Op 8 maart scheelde het niet veel: toen werd het in Deelen precies 20,0 graden, terwijl De Bilt op 19,6 graden bleef steken. Daarmee werd de eerste lokale warme dag van het jaar genoteerd. Pas als het in De Bilt 20 graden of meer wordt, spreken we van een officiële warme dag.

Mocht het op 21 maart lukken, dan is dat net geen record. In 1961 en 1990 werd het op 17 maart al ruim 20 graden in De Bilt. In 2014 steeg de temperatuur op 20 maart naar 21,2 graden, en in 1938 werd op 21 maart een maximum van 20,3 graden gemeten. Dit is dus het officiële datumrecord voor komende vrijdag, dat mogelijk sneuvelt.

Ook zaterdag kan de temperatuur oplopen tot 20 graden. Er is dan wel meer bewolking en er trekken enkele buien over het land. Vanaf zondag blijft het wisselvallig en wordt het weer frisser.