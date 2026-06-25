Nederland maakt zich op voor code rood: dit verandert er vrijdag

Code rood vanwege de extreme hitte heeft vrijdag op meerdere plekken in Nederland directe gevolgen. Zorgorganisaties scherpen hun hitteprotocollen aan, weggebruikers krijgen het advies thuis te blijven, vervoerders passen hun dienstverlening aan en sommige scholen sluiten de deuren.

De zorg gaat ondanks de extreme hitte gewoon door. Branchevereniging ActiZ overlegt met zorgorganisaties om hitteprotocollen zo goed mogelijk af te stemmen. Sommige organisaties passen bijvoorbeeld roosters aan door eerder op de dag te beginnen.

Verkeer en openbaar vervoer houden rekening met problemen

Rijkswaterstaat adviseert mensen vrijdag alleen de weg op te gaan als dat echt nodig is. Wie toch reist, krijgt het advies voldoende water mee te nemen en zich te beschermen tegen de zon, bijvoorbeeld met een paraplu of parasol. Eerder kondigde Rijkswaterstaat al aan dat verschillende werkzaamheden dit weekend niet doorgaan vanwege de warmte.

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Ook het openbaar vervoer houdt rekening met de gevolgen van de hitte. GVB, HTM en RET nemen maatregelen om medewerkers te beschermen. Bestuurders krijgen extra pauzes en technici beginnen eerder met werken om de heetste uren van de dag te vermijden.

Reizigers moeten rekening houden met vertragingen of rituitval. Daarnaast kunnen storingen ontstaan door de hoge temperaturen. Bij de Haagse vervoerder HTM rijdt tram 1 al grotendeels van de route niet, omdat gesmolten bitumen in de rails terecht is gekomen.

Scholen schrappen lessen

Op meerdere plekken in het land hoeven kinderen vrijdag niet naar school. Zo houden alle 51 scholen van onderwijsstichting De Haagse Scholen hun deuren vrijdag gesloten vanwege de hitte. Ouders zijn daarover geïnformeerd, laat een woordvoerder weten. Voor kinderen die nergens terechtkunnen, wordt noodopvang geregeld op school.

Ook de drie middelbare scholen van de Hoornse scholengemeenschap Tabor College blijven vrijdag gesloten. Voor leerlingen die naar school zouden komen voor inhaalwerk wordt een nieuwe afspraak gemaakt. De Amsterdamse basisschool Polsstok blijft ook dicht in verband met de hitte.

Het Yuverta in Roermond annuleert alle lessen en schoolactiviteiten. Geplande examens worden verplaatst naar volgende week. De school is in de ochtend wel open "voor wie daar prettiger kan studeren".

In Barneveld vervallen de lessen op zowel het Johannes Fontanus College als scholengemeenschap De Meerwaarde. "Komende vrijdag wordt naar verwachting de warmste dag van deze hittegolf, en mogelijk zelfs de warmste dag ooit gemeten in Nederland", verklaart De Meerwaarde.

Rechtszaken

Fysieke zittingen van rechtszaken gaan vrijdag niet door in de provincies waarvoor code rood geldt. Een uitzondering zijn spoedzittingen, zoals over zorgmachtigingen of ondertoezichtstelling, al kan een rechter besluiten dat de zitting online plaatsvindt, meldt Rechtspraak.nl.

Defqon.1 aangepast

Hardstylefestival Defqon.1 verlaagt de komende dagen de capaciteit op het festival in verband met de verwachte hitte. Er is besloten om Defqon.1 vrijdag en zaterdag alleen open te stellen voor bezoekers die een weekendticket hebben.

Volgens een woordvoerder betekent dit dat er 15.000 bezoekers per dag minder zijn. De maatregel is genomen met het oog op de veiligheid, gezondheid en het welzijn van bezoekers en medewerkers, laat de organisatie weten. Het besluit is genomen na gezamenlijk overleg tussen de gemeente Dronten en organisator Q-dance.

Attractieparken dicht

Walibi Holland en Drievliet zijn vrijdag gesloten. "De veiligheid van onze gasten en medewerkers staat altijd voorop", meldt Walibi. Mensen die al een kaartje hadden voor het attractiepark in Biddinghuizen, kunnen dat vanaf vrijdag omzetten naar een andere datum.

Ook Drievliet benadrukt het belang van de veiligheid en het welzijn van gasten en medewerkers. "Vanwege de uitzonderlijk hoge temperaturen en op advies van het KNMI blijft ons park morgen gesloten", laat het pretpark in de gemeente Den Haag weten. "Gezien de verwachte extreme weersomstandigheden achten wij het niet verantwoord om het park te openen." Bezoekers met een reservering voor vrijdag worden daarover geïnformeerd.

Ook Avonturenpark Hellendoorn in de gelijknamige gemeente blijft vrijdag dicht. Het bijbehorende waterpark Aquaventure Slidepark is wel geopend.

Rijexamens afgelast

Het CBR neemt vrijdag in de provincies waar code rood geldt geen theorie-examens, praktijkexamens, tussentijdse toetsen, rijtesten en cursussen af. Alleen in de provincies Friesland, Groningen, Drenthe en Zeeland gaan alle examens en cursussen door.

In totaal gaat het om 3.000 theorie-examens, 2.200 praktijkexamens, 200 beroepsexamens, 35 rijtesten en 24 cursussen. Deze kunnen kosteloos en versneld worden ingehaald.