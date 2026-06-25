Woede bij bezoekers Defqon.1 na hittemaatregel: 'Is dit een grap?'

Hardstylefestival Defqon.1 verlaagt vrijdag en zaterdag het aantal bezoekers vanwege de verwachte hitte. Alleen mensen met een weekendticket zijn deze dagen welkom op het festivalterrein. Daarmee verwacht de organisatie dagelijks zo'n 15.000 bezoekers minder te ontvangen. De beslissing leidt op sociale media tot veel woede, vooral onder buitenlandse bezoekers die al naar Nederland zijn afgereisd. "Is dit een grap?"

Volgens Q-dance is de maatregel genomen om de veiligheid, gezondheid en het welzijn van bezoekers en medewerkers te waarborgen. Vanwege de verwachte hoge temperaturen en code oranje zijn eerder al extra hittemaatregelen aangekondigd en is het programma op onderdelen aangepast. Volgens de organisatie zijn die maatregelen beter uitvoerbaar met minder bezoekers. "Dit was de enige manier om ervoor te zorgen dat Defqon.1 dit jaar door kan gaan", laat organisator Q-dance schriftelijk weten.

Maar daar denken mensen die dagtickets hebben gekocht voor vrijdag en zaterdag anders over in de reacties onder de aankondiging.

Teleurstelling en verontwaardiging

"Is dit een grap? We komen uit Frankrijk. We hebben vluchten en een hotel geboekt om voor het eerst naar dit festival te gaan, en nu mogen we ineens niet naar binnen?", schrijft een Franse bezoeker.

Lisa uit Marseille noemt de beslissing onbegrijpelijk. "Alsjeblieft, probeer een andere oplossing te vinden. Het wordt zaterdag maar 33 graden en het is zomer, dat is heel normaal. Jullie kunnen dit echt niet maken, twee dagen voordat het festival begint."

"Als het echt zo gevaarlijk is, annuleer dan het hele festival." Luca uit Dusseldorf

Ook een Canadees, die speciaal voor Defqon.1 naar Nederland reisde, reageert verontwaardigd. "Ik heb duizenden dollars uitgegeven aan vluchten, hotels en tickets. Zomerfestivals moeten rekening houden met dit soort temperaturen, andere festivals doen dat ook. De helft van de bezoekers de toegang ontzeggen omdat ze geen weekendticket hebben, vind ik echt triest."

Luca uit Düsseldorf vraagt zich af waarom het festival niet volledig wordt afgelast als de situatie echt zo gevaarlijk is. "Nu kunnen alle mensen met een dagticket alleen maar via social media toekijken hoe de weekendbezoekers plezier hebben op Defqon.1. Dat is niet eerlijk, Q-dance. De mensen die in de hete tenten hebben geslapen, zullen juist als eersten onwel worden. Als het echt zo gevaarlijk is, annuleer dan het hele festival. Begrijp me niet verkeerd, ik ben niet jaloers. Maar als het echt om veiligheid draait, dan slaat deze beslissing nergens op."

Tussen de vele teleurgestelde reacties klinkt ook begrip voor de moeilijke keuze van de organisatie. "Veiligheid voor alles", schrijft een bezoeker onder de aankondiging. "Dit doen ze juist voor jullie veiligheid", vult een ander aan.

Mensen met dagtickets voor zondag wel welkom

Bezoekers met een dagticket voor vrijdag of zaterdag krijgen na het festival bericht over het terugbetalingsbeleid. Mensen met een dagticket voor zondag kunnen op basis van de huidige weersverwachtingen wel gewoon naar Defqon.1 komen.