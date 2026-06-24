Hitte treft markten: kramen verdwijnen eerder of blijven weg

Door de hitte de komende dagen zijn de markten van kortere duur. De kramen worden eerder weer afgebroken. Ook blijven de verkopers soms weg.

In het Brabantse Oisterwijk staan de marktkramen donderdag opgesteld aan de schaduwzijde van het centrale plein De Lind. "Veel marktlui hebben afgemeld, dus je wekelijkse rondje markt is ook de helft korter", laat de gemeente woensdag weten. Op de markt in het nabijgelegen Moergestel staat vrijdag alleen een kaasboer, de andere verkopers blijven thuis.

Ingekort

In Den Bosch zijn de wijkmarkten donderdag tot 12.00 uur geopend en misschien zijn niet alle kramen aanwezig, meldt de gemeente. De markten op vrijdag gaan niet door. In de Utrechtse gemeente Zeist duurt de markt zowel donderdag als zaterdag tot ongeveer 13.00 uur. Rond die tijd eindigt donderdag ook de markt in Zevenbergen (gemeente Moerdijk).

De markten in Sittard en Geleen worden zaterdag om 14.00 uur afgebroken. Dat is drie uur eerder dan gebruikelijk.

De tropische temperaturen houden voorlopig nog wel even aan. In bovenstaande video vertelt meteoroloog Dennis Wilt meer over de hittegolf en code oranje.