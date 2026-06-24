Nieuw record: officieel warmste 24 juni sinds begin van de metingen

Om 14:30 uur steeg het kwik in De Bilt naar 32,8 graden. Daarmee is het officieel de warmste 24 juni sinds het begin van de metingen. Het oude record dateerde uit 2005. Toen werd het op deze dag 32,6 graden. Landelijk is het nog niet de warmste 24 juni ooit, aldus onze meteoroloog Robert de Vries.

Op 24 juni 1976 steeg het kwik in IJmuiden naar 36,5 graden. Dat record kan heel misschien ook nog verbroken worden, maar staat wel scherp. Het is wel de aftrap van een zeer warme periode waarmee ons land de komende dagen te maken krijgt. De temperaturen kunnen vrijdag historische waarden bereiken.

Hittegolf

De Bilt heeft nog één tropische dag nodig voor een officiële landelijke hittegolf. Vrijdag wordt die grens vrijwel zeker bereikt. Daarmee zou het de veertigste landelijke hittegolf sinds 1901 zijn. Voor een hittegolf is minimaal een reeks van vijf zomerse dagen nodig (25 graden of hoger), waarvan er ten minste drie tropisch moeten zijn (30 graden of hoger).

De laatste landelijke hittegolf was vorig jaar van 11 tot en met 15 augustus. We hadden toen zelfs twee hittegolven, want ook van 28 juni tot en met 2 juli kwam het tot een landelijke hittegolf.

Hittekoepel

De temperaturen zal vooral vrijdag nog verder oplopen. We hebben te maken met een hittekoepel, in het Engels ook wel een heat dome genoemd. Dat is een hogedrukgebied gevuld met zeer warme lucht, ook op grotere hoogte. Doordat er binnen zo'n hogedrukgebied veel dalende luchtbewegingen zijn, krijgen wolken weinig kans om te ontstaan en warmt de zon het aardoppervlak steeds verder op.

Zo'n situatie kan dagenlang aanhouden, waardoor het extreem warm kan worden. Vrijdag loopt het kwik lokaal op tot tegen de 40 graden en dat zou historisch voor de maand juni zijn.